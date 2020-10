Helden und ein Barbier

Was die Bühnen in Altenburg und Gera am 3. und 4. Oktober 2020 zu bieten haben

Altenburg

Pünktlich zum 30. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung hat die Satire „Helden wie wir“ am Samstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr Premiere im Theaterzelt Altenburg. Eine weitere Vorstellung folgt dort gleich am Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr.

Bevor die Oper „Der Barbier von Sevilla“ am 10. Oktober Premiere hat, gibt es bereits am Sonntag, 4. Oktober, zum Theaterfrühstück um 11 Uhr im Theaterzelt erste Einblicke. Bei freiem Eintritt berichten Regisseurin AnnaLisa Canton, Dirigent Stefan Sanderling, Ausstatterin Elena Köhler und Dramaturgin Catharina Jacobi über ihre Arbeit an Gioachino Rossinis Meisterwerk. Sänger geben auch kleine Kostproben auf der Bühne.

Gera

Zum 278. Foyerkonzert am Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr im Konzertsaal des Geraer Theaters treten die Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen mit einem selbst konzipierten Programm auf.

Im Puppentheater Gera spielt Marcella von Jan am Sonntag, 4. Oktober, um 16 Uhr das Märchen „Rapunzel“ mit kleinen Marionetten.

Die alte Zauberin, Frau Gotel, besucht Rapunzel täglich und steigt an Rapunzels Zopf in den Turm. Eines Tages klettert jedoch ein Prinz hinauf. Sie verlieben sich und beschließen zu fliehen. Die Hexe verhindert die Flucht. Rapunzel wird in eine Wüste verbannt. Dort finden sie sich wieder und es geschieht ein Wunder.

