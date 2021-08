Herbert Gräfe bleibt Chef der Gewerkschaft im Altenburger Land

Altenburg. Neuwahl beim Deutschen Gewerkschaftsbund im Altenburger Land.

Herbert Gräfe wurde als Vorsitzender des Kreisverbandes Altenburger Land des Deutschen Gewerkschaftsbunds wiedergewählt.

Den DGB Kreisverband würden nach wie vor die niedrigen Löhne im Altenburger Land und in Thüringen insgesamt bewegen. Hier muss sich dringend etwas ändern, so Herbert Gräfe. „Wir brauchen dringend mehr Tarifbindung und Mitbestimmung in den Betrieben. Dass dies der richtige Weg ist, zeigen Betriebe im Altenburger Land, in denen es vor Kurzem den Beschäftigten gelungen ist, einen Tarifvertrag zu erkämpfen“, betont Gräfe. Auch das Thema existenzsichernde Renten werde den Kreisverband weiter beschäftigen. Hierbei geht es um eine Erhöhung des Rentenniveaus auf 50 Prozent und eine Verhinderung einer Erhöhung des Renteneintrittsalters, die eine versteckte Rentenkürzung bedeuten würde.