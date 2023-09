Herbst-Bauernmarkt lockt nach Altenburg

Altenburg. Besucher können sich mit regionalen Produkten eindecken.

Am 7. Oktober, lockt der große Altenburger Herbst-Bauernmarkt ins Stadtzentrum. An dem Sonnabend können die Besucher an herbstlich geschmückten Ständen vorbeischlendern und sich mit frischen Waren aus der Region eindecken. Die offizielle Eröffnung des Bauernmarkts übernimmt um 9 Uhr der Posaunenchor.

An den Ständen gibt es eine große Auswahl. So kann die Kundschaft Schnittblumen und Pflanzenschmuck, Kürbisse, Äpfel, Birnen, Keramik, Honig, Wurst und Käse von Kuh und Ziege sowie Fleisch von Strauß, Schwein und Rind mit nach Hause nehmen.

Bis 17 Uhr geöffnet

Die gastronomische Versorgung liegt in den Händen der Straußenfarm, des Ratskellers, Gut Priefel und der Fleischerei Hartmann. Von hiesigen Erzeugern werden frisches Brot und Kartoffelpuffer angeboten, zudem gibt es Kuchen.

Während sich die Eltern mit regionalen Produkten eindecken, zieht es die Kinder zu den Tieren, diesmal sind unter anderem Alpa-kas, ein Esel, Schafe, Ziegen und Rassekaninchen zu sehen. Das Reiten auf einem Pony ist ebenfalls möglich. Ein weiterer Anziehungspunkt für muntere Jungen und Mädchen: eine große Pyramide aus Stroh. Überdies haben Kinder die Möglichkeit zum Basteln.

Zwei Infostände widmen sich den Themen Wald und Natur. Zudem gibt es eine Schau alter und moderner Landtechnik. Zum besonderen Flair trägt Sabine Ebert bei, die ab 11 Uhr mittelalterliche Musik erklingen lässt.

Der Altenburger Bauernmarkt präsentiert sich bis 17 Uhr.