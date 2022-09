Gäste sind am Wochenende im Botanischen Erlebnisgarten in Altenburg willkommen.

Herbstpflanzmarkt und Chormusik in Altenburg

Altenburg/Schmölln. Im Botanischen Erlebnisgarten in Altenburg werden am 17. und 18. September Obstgehölze und Blühsträucher angeboten. Dazu erklingen Lieder und Weisen.

Im Botanischen Erlebnisgarten in Altenburg findet am 17. und 18. September, jeweils ab 10 Uhr, ein Herbstpflanzmarkt mit der Baumschule Jähler aus Schmölln statt.

Geplant ist eine Beratung und der Verkauf von Obstgehölzen (Beerenobst, Steinobst, Kernobst) in handlichen Größen. Weiterhin wird es Blühsträucher wie Rosen, Stauden und Gräser an diesem Wochenende geben. Als alteingesessener Familienbetrieb in vierter Generation kultivieren die Schmöllner das gesamte baumschulische Sortiment.

Umgeben von floralen Kostbarkeiten, erklingen am Sonntag, 18. September, um 14.30 Uhr im Botanischen Erlebnisgarten Lieder und Weisen zur Sommerzeit durch den Gemischten Chor Altenburg.

Das Team des Fördervereins Erlebnisgarten kümmert sich um die Verköstigung der Gäste.