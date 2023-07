Herzensprojekt der Altenburger Tourismus GmbH erfüllt

Altenburg. Das limitierte Buch „Ein Kartenspiel – Viele Spiel-Ideen: Skat“ mit Spielideen für nahezu jedes Alter ist ab sofort erhältlich.

Die Altenburger Tourismus GmbH hat sich kürzlich ein Herzensprojekt erfüllt: die Herausgabe eines Büchleins mit insgesamt 19 Spiel-Ideen für Skatkarten, geschrieben von Spieleexpertin Gabriele Orymek für den Altenburger Spielkartenladen.

Anlass gibt es in diesem Jahr genügend: Das Spielkartenmuseum im Residenzschloss wird 100 Jahre alt und auch der Skatbrunnen feiert Geburtstag: den 120.

Grund genug, um das Thema Spielen in den Mittelpunkt zu stellen. Spieleexpertin Gabriele Orymek aus Altenburg zögerte nach der Anfrage nicht lange, als das Team der Altenburger Tourismus GmbH sie fragte, ob sie denn ein Buch über Spielvarianten mit einem Skatblatt schreiben würde. „Immer weniger Menschen spielen Skat“, so Orymek. „Aber gleichzeitig spielen immer mehr Menschen wieder Spiele. Da viele Menschen die Karten kennen und doch Skat selbst nicht können, möchten wir zeigen, was sonst noch alles damit möglich ist. Denn man kann mit 32 Skatkarten ein ganz anderes Arsenal anderer, zum Teil ganz einfach zu erlernender Spiele spielen“, weiß die Initiatorin.

Und genau dies ist die Idee hinter dem 44-seitigen Büchlein, das gemeinsam mit ihrer Tochter Sarah-Ann geschrieben wurde: „Neben Skat kann jeder ebenso Mau-Mau, Knack, Schmu, Runder Hund oder Sechsundsechzig spielen – um nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten zu nennen“, sagt Gabriele Orymek.

Das Buch ist dabei auch ein wirkliches Altenburger Original: geschrieben von den Altenburgerinnen Gabriele und Sarah-Ann Orymek, herausgegeben von der Altenburger Tourismus GmbH, gestaltet und designt von der Grafikerin Claudia Wolter, inhaltlich unterstützt mit Spielkarten- und Skatgeschichte durch Spielkartensammler Gerd Matthes, gedruckt in der Druckerei zu Altenburg GmbH und verkauft im Altenburger Spielkartenladen. Mehr Altenburg ist nicht möglich.

Zur Sache:



• „Ein Kartenspiel – Viele Spiel-Ideen: Skat“ ist im Altenburger Spielkartenladen und auf www.spielkartenladen.de in einer limitierten Erstauflage von 1000 Stück für 9,90 Euro erhältlich.

• Einige beschriebene Spiele können bereits ab einem Alter von drei Jahren gespielt werden, bei jedem Spiel ist eine Altersangabe als Rat beinhaltet. Zudem sind zahlreiche Informationen zur Skatgeschichte und der Entstehung der Karten enthalten.