Hexe, Holle und die Harmonists in Gera

Gera. Dieser Weihnachtszauber erwartet die Gäste im Theater in Gera vom 22. bis 26. Dezember.

Das berühmte Märchen „Hänsel und Gretel“ der Brüder Grimm als erfolgreichste Märchenoper aller Zeiten ist in einer zauberhaften und kindgerechten Inszenierung zu sehen am Freitag, 22. Dezember, und am Montag, 25. Dezember, jeweils um 18 Uhr im Großen Haus Gera. Dabei dürfen natürlich die unvergesslichen Melodien wie „Suse, liebe Suse“, „Ein Männlein steht im Walde“, „Brüderlein, komm’ tanz mit mir“ nicht fehlen. Bunte Kostüme, dazu ein farbenfrohes Bühnenbild und eine Portion Lebkuchenträume bringen Kinderaugen garantiert zum Leuchten. Empfohlen ab sechs Jahren.

Und weiter geht es mit einem bekannten Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm: „Frau Holle“ präsentiert Puppenspielerin Lys Schubert mit viel Witz am Samstag, 23. Dezember, um 15 Uhr und am Montag, 25. Dezember, sowie am Dienstag, 26. Dezember, jeweils um 11 Uhr im Szenario Gera (Theaterplatz 1). Es ist die Geschichte von zwei ungleichen Schwestern. Empfohlen ab fünf Jahren.

Mit seiner weihnachtlichen Geschichte und Peter Tschaikowskys grandioser Musik gehört „Der Nussknacker“ zu den berühmtesten und meistgespielten Balletten. Er verzauberte bereits ganze Generationen. Nachwuchsballetttänzer Marc Castillo Blanco präsentiert am Samstag, 23. Dezember, um 16 Uhr in der Bühne am Park Gera mit „Der Nussknacker – Clara und die Kristallkugel“ eine ganz eigene Version der berühmten winterlichen Traumgeschichte. Geeignet ist sie auch für Kinder ab acht Jahre.

Der unverwechselbare Gesangsstil der „Comedian Harmonists“ hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. „Veronika, der Lenz ist da“ und „Mein kleiner, grüner Kaktus“, sind nur einige der bekannten Titel. Und trotzdem schafften die sechs es nicht, ihren Traum vom dauerhaften Glück zu verwirklichen.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 kam es im gleichen Jahr zu einem Auftrittsverbot für die drei jüdischen Mitglieder. Das bedeutete das Aus der „Comedian Harmonists“. Das gleichnamige musikalisch-biografische Stück, zu erleben am Samstag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera, erzählt die Erfolgsgeschichte der Sänger, beginnend mit den schwierigen Anfängen über erste Erfolge bis zum Auseinanderbrechen. Natürlich mit musikalischen Einlagen der weltberühmten Ohrwürmer.

So rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie Ebenholz – wer kennt die Beschreibung der wunderschönen Prinzessin nicht? Wäre da nicht die böse Stiefmutter mit ihrer ganzen Eitelkeit und einem wirklich ehrlichen Spiegel, der ihr immer wieder sagt, dass Schneewittchen viel schöner als sie selbst sei. Das Schauspielensemble entführt mit viel Witz am Dienstag, 26. Dezember, um 14.30 Uhr und um 18 Uhr im Großen Haus Gera in eine wahrhaft magische Märchenwelt. Empfohlen für Kinder ab sechs Jahren.

Weitere Informationen und Karten gibt es an den Theaterkassen, telefonisch unter 03 65 / 8 27 91 05 und unter 0 34 47 / 58 51 60 sowie online unter: www.theater-altenburg-gera.de