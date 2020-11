Hilfe für Alkoholiker auch während der Pandemie angeboten

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Allein wegen der Kälte und Ungemütlichkeit ziehen sich die Leute lieber in die eigenen vier Wände zurück. Mit dem Teil-Lockdown gibt es auch nicht die Möglichkeit, sich ins warme Café oder die gemütliche Gaststätte zu setzen. In der Einsamkeit könnten viele Menschen jedoch zu einem falschen Ratgeber greifen. Norbert Wagner, Sprecher der Schmöllner Selbsthilfegruppe Alkoholfrei leben, informiert über die Arbeit der Gruppe in Coronazeiten und die Gefahren des Alkoholkonsums in der dunklen Jahreszeit.

Mitglieder unterstützen sich auch in Coronazeiten gegenseitig Seit 1996 ist Norbert Wagner Mitglied der Selbsthilfegruppe Alkoholfrei leben, die schon im Jahr 1982 auf Initiative der evangelischen Kirche entstanden war. Er kennt die Gefahren der Alkoholabhängigkeit aus eigener Erfahrung. Nach einer erfolgreichen Therapie in den 1990er Jahren engagierte sich Wagner nicht nur in der Selbsthilfegruppe, um Alkoholikern zu helfen. Von 2002 bis 2010 arbeitete er in der Suchtklinik von Bad Klosterlausnitz. Derzeit könne sich die Selbsthilfegruppe mit ihren zehn Mitgliedern zwar nicht treffen, doch ein guter und hilfreicher Austausch findet statt, informiert Wagner: „Wir hatten erst im September angefangen, uns wieder zu treffen. Das ging jetzt bis Anfang November. Nun halten wir wieder telefonisch oder per Whatsapp Kontakt, wie schon im Frühjahr.“ Kontakte sollten trotz Beschränkungen erhalten bleiben Norbert Wagner sieht die Gefahren durch den Alkohol tagtäglich auch in Schmölln. Es seien vor allem ältere Menschen, die vereinsamen und dann zum Alkohol greifen würden: „Die dunkle Jahreszeit wird nun kritischer. Die Leute ziehen sich zurück und haben keine Kontakte mehr.“ Die Coronapandemie verursache zusätzlich, dass sich die Leute noch weniger trauten, nach draußen unter die Leute zu gehen. Problematisch sei auch, dass genau die älteren Menschen zur Risikogruppe gehörten. „Es ist trotzdem wichtig, gerade in dieser Zeit den Kontakt zu Familie, Freunden und Bekannten zu halten.“ Norbert Wagner sieht eine erhöhte Gefahr durch den Rückzug der Menschen während Corona: „In der Zeit der Pandemie könnte ein Rückfall in den Alkoholismus bei den Leute verzeichnet werden.“ Suchtberatungen und Selbsthilfegruppen bieten weiterhin Hilfe an Für viele Menschen sei vor allem jetzt der Zeit der Verunsicherung das gemeinsame Gespräch wichtig, so Wagner: „Viele brauchen einfach den Kontakt, um zu quatschen. Andere wollen ein Problem besprechen.“ Das meiste spiele sich, nun noch verstärkt durch Corona, in den eigenen vier Wänden ab. Dort falle Vereinsamung und schließlich auch der Alkoholmissbrauch nicht auf: „Viele, die vollkommen einsam sind, sprechen schnell der Flasche zu.“ Norbert Wagner verdeutlicht zugleich, dass die Suchtberatungsstellen sowie auch die Selbsthilfegruppe Alkoholfrei leben ansprechbar bleiben und Hilfe anbieten: „Die Leute sollen weiterhin die Hilfsangebote annehmen.“ Für Fragen oder Hilfsangebote stehen die Suchtberatungsstelle Altenburger Land unter 03447/313448 und die Selbsthilfegruppe Alkoholfrei leben unter 034491/80831 zur Verfügung.