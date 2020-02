Hinaus zu den Menschen aufs Land

Der Fliegende Salon hebt ab im Altenburger Land. Mit 1,2 Millionen Euro Förderung von der Kulturstiftung des Bundes und mit personeller Verstärkung vom Landratsamt. Mit an Bord sind Theater Altenburg-Gera, Musikschule Altenburger Land sowie das Lindenau-Museum und die Burg Posterstein.

Beste Voraussetzungen also für die Hauptakteure: Vereine, Verbände, Interessengruppen aus dem gesamten Landkreis. Die können im Fliegenden Salon dann jene Themen kreativ in Szene setzen und tiefgründig diskutieren, die ihnen auf den Nägeln brennen. Professionelle Anleitung dafür ist ihnen dabei ebenso sicher, wie Hilfe bei der Umsetzung vor Ort. Denn das Schöne bei diesem Projekt ist, dass bei der Umsetzung kaum Grenzen gesetzt sind. Das birgt Chancen. Zum einen können sich kleine Vereine, die sonst eher ein Mauerblümchendasein fristen, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Zum anderen haben die etablierten Kulturbetriebe Gelegenheit, raus aus der Stadt und zu den Menschen aufs Land zu gehen. Profitieren von dieser Zusammenarbeit können am Ende alle.