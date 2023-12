Hochklassiges als tolle Werbung für Sport und für Schmölln

Schmölln. Womit sich Vanessa Geithel, Sandy Becke und Hanno Tettenborn aus Schmölln ihren Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Schmölln verdient haben.

Stadträte, Freunde, Vereinsmitglieder, Trainer und Eltern fanden sich am Sonnabend im Schmöllner Rathaus zu einer besonderen Ehrung zusammen. Drei Schmöllner Sportler, Vanessa Geithel, Sandy Becke und Hanno Tettenborn wurden von Bürgermeister Sven Schrade (SPD) für ihre herausragenden sportlichen Leistungen geehrt und durften sich ins Goldene Buch der Stadt Schmölln eintragen.

Beispielloses geleistet

„Es gehört zu den schönsten Aufgaben eines Bürgermeisters, besondere Leistungen zu ehren. Die drei Sportler bereichern durch ihre beispiellosen Leistungen das Sportgeschehen in unserer Gemeinschaft“, fuhr Sven Schrade fort. Vanessa Geithel, die junge Keglerin, durfte den Anfang machen. Sie ist eine herausragende Sportlerin, die durch ihren Vater Jens Geithel zum Kegelsport fand. Sie sah es zuerst als Freizeitausgleich an, doch bereits mit elf Jahren wurde sie in den Thüringer Kegelkader aufgenommen.

Durch ein intensives Training wurde sie immer besser, wurde schnell Landesmeisterin und Deutsche Meisterin in Einzel- als auch in Mannschaftswettbewerben. „Als Weltmeisterin in der Mannschaft als auch im Tandem-Mix sowie Vizeweltmeisterin im Tandem und einem überragenden dritten Platz in der Einzelwertung hat sie nicht nur individuelle Erfolge erzielt, sondern auch unsere Stadt weltweit ins Rampenlicht gerückt“, lobte der Bürgermeister. Sandy Becke beeindruckt durch ihre Entschlossenheit und ihre Leidenschaft für den Kraftsport. Die junge Frau war schon immer sportlich aktiv, begann ihre Laufbahn beim TuS Schmölln im Bereich Step Aerobic und begann 2017 in einem Gößnitzer Fitnessstudio mit dem Kampfsport, den sie seit 2021 intensiv betreibt. Aktuell ist sie Landes- und Deutsche Meisterin im Bankdrücken. Das nächste sportliche Ziel ist die Landesmeisterschaft für Kraftdreikampf im kommenden Jahr. Auch der Dritte im Bunde derer, die sich im Goldenen Buch der Stadt Schmölln verewigen durften, Hanno Tettenborn, hat sich dem Kraftsport verschrieben. Er hat bereits in jungen Jahren seine Liebe zu schweren Gewichten entdeckt und sich ebenfalls im Bankdrücken den Deutschen Meistertitel geholt. „Hanno Tettenborn ist nicht nur ein Meister im Kraftsport, sondern ein Vorbild für junge Athleten, die ihre Träume mit Entschlossenheit und Einsatz verwirklichen wollen“, so Sven Schrade.