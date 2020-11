„Nach sechs Jahren Zusammenleben wollten sich unser Sohn und seine Freundin endlich das Ja-Wort geben“, erzählt Holger Weiße, Vater des Bräutigams. Am 12. September 2020 konnte die Familie auch Hochzeit feiern. Allerdings war der Weg bis dahin eher steinig. Der Sprache wegen, die Braut ist gebürtige Ungarin.

Hochzeitstermin fast ins Wanken geraten

Holger Weiße und seine Frau Anett sind auch Wochen nach der Hochzeit noch nicht gut auf das Schmöllner Standesamt zu sprechen, das ihrer Meinung nach für einigen Mehraufwand bei der Vorbereitung verantwortlich ist. Fast wäre der Hochzeitstermin sogar noch ins Wanken geraten. „Und das im Coronajahr. Wir waren froh, dass unsere Gäste aus Ungarn überhaupt kommen konnten“, sagt Anett Weiße.

Schon recht früh im Jahr 2020 bestellte das junge Paar das Aufgebot im Rathaus der Knopfstadt. Das war auch gut so, denn die Braut mit ungarischer Staatszugehörigkeit hatte einige Papiere beizubringen. Eine Bescheinigung beispielsweise, mit der die junge Frau ihre Ledigkeit nachweist. Alles habe seine Zeit gedauert, sei aber dann auch kein Problem gewesen, inklusive der nötigen Beglaubigungen und Übersetzungen, berichtet Weiße.

Muttersprachler reichte nicht aus für die Zeremonie

Der Ärger baute sich jedoch auf, als die jungen Leute auf Geheiß des Schmöllner Standesamtes einen Dolmetscher für die Zeremonie der Eheschließung hätten engagieren sollen. Zu diesem Zeitpunkt zog die Familie noch mit, machte sich schlau und wurde in Radebeul fündig. 516 Euro sollten die Dienste und Fahrtkosten des ausgewiesenen Übersetzers von dort dann allerdings kosten, ein Muttersprachler reichte den Standesbeamtinnen in Schmölln laut Weiße nicht.

Man bezweifelte, dass die Schwiegertochter alles verstehen würde während der Trauung. Was wiederum Weiße – auch Wochen nach der Hochzeit – nicht versteht. Denn seine Schwiegertochter lebt seit sechs Jahren in Deutschland. In ihrer Heimat erwarb sie mit dem Abitur Deutschkenntnisse, absolvierte 2015 einen ersten Deutsch-Sprachkurs an der hiesigen Volkshochschule. Ihren Abschluss als Verkäuferin machte sie beim Landhandel Schmölln, danach bildete sie sich zur Einzelhandelskauffrau weiter. Inzwischen arbeitet sie bei einem hiesigen Lebensmittelproduzenten im Qualitätsmanagement und teilweise in anleitender Funktion. „All das könnte sie nicht, wenn sie unsere Sprache nicht sprechen und verstehen würde“, empört sich der Schwiegervater.

Und so argumentierte die Familie auch gegenüber dem Standesamt Schmölln. Ohne Erfolg, ein Dolmetscher sollte her, weshalb sich die Familie umentschied und für die Eheschließung am 12. September 2020 an das Standesamt Altenburg wechselte. „Dort war zum Glück noch ein Termin frei. Alles war ja bestellt“, erzählt Anett Weiße. Und: „Dort gab es überhaupt keine Probleme hinsichtlich der Sprache“, fügt sie hinzu. Das junge Paar gab sich in der Skatstadt das Ja-Wort – ohne Dolmetscher oder Muttersprachler.

Anett Weiße blickt zurück: „Unsere Schwiegertochter hat das alles ziemlich mitgenommen. Sie fühlte sich auch diskriminiert durch all die Auflagen, die ihr das Standesamt in Schmölln wegen ihrer Muttersprache auferlegte. Dabei wollten die Kinder doch nur heiraten.“

Eheschließungen dieser Art als aufwendige Sache

Diskriminierung im Schmöllner Standesamt – ein harter Vorwurf, den Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) auf Nachhaken dieser Zeitung nicht stehenlassen mag. Er habe bei den Kolleginnen im Standesamt nachgefragt. „Ihnen hat der Fall auch schlaflose Nächte bereitet“, wie er sagt. Tatsächlich seien Eheschließungen mit Braut oder Bräutigam ohne deutsche Staatsangehörigkeit eine wirklich aufwendige Sache. 15 bis 20 solcher Hochzeiten finden jährlich im Standesamt Schmölln statt. Jede von ihnen füllt einen recht stattlichen Aktenordner mit all den beglaubigten Papieren und Erklärungen, die vor der Trauung beigebracht werden müssen. Involviert ist dann immer auch das Oberlandesgericht in Jena.

Laut Schrade habe sich das Brautpaar nie wirklich unzufrieden erklärt über den in der Tat aufwendigen Prozess. Nur mit dem Schwiegervater der Braut sei es zu harscher Diskussion gekommen. Einen Dolmetscher wollte das Standesamt deshalb hinzuziehen, um sicher zu sein, das auch der zum Teil recht verwaltungslastige Text in Deutsch während der Zeremonie von allen verstanden werden könne.

Bürgermeister bietet Gespräch an

Warum das später in Altenburg alles ohne Muttersprachler ging? „Weil unser Standesamt alle nötigen Dokumente und Unterlagen inklusive Übersetzungen und Beglaubigung zur Verfügung stellen konnte, die es bis dahin zusammengetragen hatte. Die Altenburger hatten damit keine Arbeit und vollzogen nur noch die Trauung“, so Schrade.

Dennoch möchte der Schmöllner Bürgermeister den Ärger aus der Welt schaffen. „Ich biete der Familie und vor allem den Brautleuten ein Gespräch an, um die Sache gemeinsam mit den Standesbeamtinnen aus der Welt zu schaffen.“