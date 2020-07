Altenburg. Zehnter Preisträger in 30 Jahren

Höchste Ehren für Gerd Manig

Am 15. Juli erhielt der langjährige Kreiswart des Tischtennisverbandes, Gerd Manig, für seine Verdienste von Landes- und Kreissportbund die höchste Ehrung: die „GutsMuths Ehrenplakette in Gold“. Erst neun Sportfreunden im Landkreis wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten diese Auszeichnung verliehen.

Beginnend Ende der 1960er-Jahre als Übungsleiter bei der BSG Lok Altenburg übernahm er immer mehr Verantwortung und wurde Anfang der 1990er-Jahre stellvertretender Vorsitzender des SV Lok Altenburg. Diesen Posten im rund 500 Mitglieder zählenden Verein bekleidete er bis zum Jahr 2017.

Parallel dazu hatte er seit 1987 als Kreiswart im Tischtennis-Verband eine ganz besondere Stellung inne. Mit Fleiß, Kompetenz und vor allem Beharrlichkeit hat der anerkannte Sportfreund viel für den Tischtennissport in der Region erreicht. Hierzu zählten unter anderem die Ausrichtung von landesweiten Meisterschaften, die Organisation des Spielbetriebes und die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes. Aber auch die Nachwuchsarbeit und Talentförderung lagen Gerd Manig immer besonders am Herzen.

Dem Landessportbund und Kreissportbund war und ist Gerd Manig stets ein kompetenter und immer hilfsbereiter Ansprechpartner, der sich nicht nur für die Belange des Tischtennis, sondern generell für die Sportförderung im Altenburger Land eingesetzt hat.