Höfisches Vergnügen am Feiertag in Altenburg

Altenburg. Blick auf das Programm der Altenburger Museen zum fünften Schlösserkindertag am 20. September.

Am Mittwoch, 20. September, halten die Altenburger Museen zum Weltkindertag vielfältige Angebote parat: Beim Schlösserkindertag bietet das Schloss- und Spielkartenmuseum im Residenzschloss Altenburg unter dem Motto „Aufgespürt! Fürstliche Jagdlust und höfisches Vergnügen“ von 14 bis 17 Uhr ein buntes Programm an.

Ab 15 Uhr findet zusätzlich ein Studio-Workshop für die Kleinen im Prinzenpalais statt, bevor die Erwachsenen sich ab 18 Uhr für eine Werkstatt am Abend zu den Videoarbeiten Asta Grötings treffen.

Zum nunmehr fünften thüringenweiten Schlösserkindertag lädt das Schloss- und Spielkartenmuseum im Residenzschloss Altenburg auch in diesem Jahr anlässlich des Weltkindertages zu einem spannenden Programm für Kinder und Erwachsene ein. Neben einem Suchspiel durch das Museum können die Kinder bei praktischen Angeboten kreativ werden. So werden in der Druckwerkstatt beispielsweise Leinenbeutel mit Jagdmotiven bedruckt. Bei Kurzführungen durch das Haus bekommen Groß und Klein zudem einen Einblick in die aktuellen Sonderausstellungen des Museums.

Musikalisch umrahmt wird der Thementag von den Geraer Jagdhornbläsern „Diana“.

Verhältnis zwischen Mensch und Tier

Gleich nebenan, im Prinzenpalais des Residenzschlosses, bewegen sich die Kinder unter der Devise „Schnuppern wie ein Hund, kriechen wie ein Oktopus“ ganz im Zeichen der Videoarbeiten von Künstlerin Asta Gröting, deren Werke momentan in der Sonderausstellung „Das Wesen von x“ zu sehen sind und sich unter anderem mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier auseinandersetzen.

Zusammen mit Kunstvermittlerin Nora Frohmann formen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Körpern etwas nach, ergänzen und umschlingen: Wie bewegt sich ein Hund? Welche Formen kann ein Körper annehmen?

Auch bei der anschließenden Werkstatt am Abend stehen die Videoarbeiten der Berliner Künstlerin im Mittelpunkt. Nach Aufwärm- und Lockerungsübungen treten die Teilnehmer in Beziehung mit den Videoarbeiten Asta Grötings. Im Sinne von Pose, Ergänzung, Negativ-/Positivraum und Manipulation wird der Körper bildhauerisch genutzt. Es empfiehlt sich bequeme Kleidung.

Die Veranstaltungen im Überblick:

14 bis 17 Uhr: Thüringer Schlösserkindertag: Aufgespürt! Fürstliche Jagdlust und höfisches Vergnügen, Eintritt: 1 Euro p. P., im Schloss- und Spielkartenmuseum, Residenzschloss Altenburg.

15 bis 17 Uhr, Weltkindertag: Schnuppern wie ein Hund, kriechen wie ein Oktopus – Wir können uns mit unseren Köpern verwandeln mit Nora Frohmann, Kunstvermittlerin. Das Angebot ist kostenfrei, im Prinzenpalais, Residenzschloss Altenburg.

18 bis 20 Uhr, Werkstatt am Abend für Erwachsene: Zwischenraum + Wein: Ein Abend in Interaktion mit Bildern und Raum mit Nora Frohmann, Kunstvermittlerin, 8 Euro p. P.. Anmeldung unter Telefon 03447/8 95 55 20 oder -430 oder studio@lindenau-museum.de, im Prinzenpalais, Residenzschloss Altenburg.