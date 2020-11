Gößnitz. Normalerweise würde Ursula Weber jetzt mitten in den Reisevorbereitungen stecken. Sie würde medizinische Hilfsgüter, Waren des täglichen Bedarfs, Kleidung und Weihnachtsgeschenke sammeln, um sie mit einer Gruppe Ehrenamtlicher Ende November, Anfang Dezember auf mehrere große Transportfahrzeuge zu verladen. Dann würde es, wie jedes Jahr seit 1991, nach Rumänien gehen, um all diese Güter zu verteilen. 2019 waren sie in der Region um Ludos und Baja de Aries.

Frau Weber, brechen sie 2020 nach Rumänien auf, um dort Hilfsgüter an Familien, Schulen, in Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu verteilen? Nein. Diese Reise muss wohl ausfallen. Wegen der Coronapandemie können wir nicht fahren. Der Transport wäre zu unsicher, der organisatorische Aufwand noch höher. Aber werden sie in Rumänien nicht erwartet wie in jedem Jahr im Advent? Doch, das ist so. Die Menschen dort hoffen auf uns und all die Spenden, die wir bringen könnten. Aber unsere Ansprechpartner vor Ort und auch unsere Freunde dort ahnen schon, dass wir nicht kommen können. Es ist alles sehr traurig. Wir versuchen, Kontakt zu halten. Aber die Informationen fließen spärlich, wenn überhaupt. Momentan wissen wir gar nichts über die Situation vor Ort, wie es den Menschen geht, ob sie genug zu Essen haben, an was es ihnen fehlt. Sie verfügen über ein Netzwerk an Spendern und Helfern im Altenburger Land und darüber hinaus. Arbeitet das weiter? Ja. Die Strukturen bleiben bestehen. Mich erreichen momentan sehr viele Anfragen deshalb. Ich kann sagen: Wir sammeln weiter und planen die nächste Reise nach Rumänien. Wann wir mit unserem Transport starten können, müssen wir allerdings abwarten. Wir hoffen auf den Frühling im nächsten Jahr. Voraussetzung ist, dass nicht nur auf unserer Seite das Reisen dann wieder erlaubt ist, sondern auch auf rumänischer Seite.