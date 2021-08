Hoher Krankenstand im Altenburger Land

Eine Ärztin hält ein Stethoskop in der Hand.

Altenburg. Beschäftigte aus dem Landkreis sind im Bundesvergleich überdurchschnittlich häufig krank.

Beschäftigte aus dem Altenburger Land sind überdurchschnittlich häufig krank. Wie Auswertungen der Krankenkasse Barmer ergeben haben, waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Landkreis vergangenes Jahr im Schnitt 23,7 Tage krankgeschrieben. Der Thüringer Durchschnitt kommt auf einen Wert von 21,9 Tagen, bundesweit sind es 18 Tage.

Der Krankenstand für das Jahr 2020 im Altenburger Land habe somit 6,5 Prozent betragen. Statistisch gesehen fehlten also an jedem Arbeitstag 6,5 von 100 Beschäftigten krankheitsbedingt in den Unternehmen der Region.

„Bundesweit gibt es nur sechs Landkreise mit noch mehr krankheitsbedingten Fehltagen“, sagt Jens Müller, Geschäftsführer der Barmer im Altenburger Land. Ihn stimme das nachdenklich. Die Zahlen sollten Anlass für jede und jeden Einzelnen sein, mehr für die eigene Gesundheit zu tun.

Auch den Arbeitgebern in der Region komme eine wichtige Rolle zu. Angebote zur Gesundheitsförderung, sowohl im privaten als auch im betrieblichen Umfeld, gebe es genug. Für Beratungen dazu stehe er gern zur Verfügung, so Müller.

Rückenbeschwerden häufigste Ursache

Die häufigste Ursache für Krankschreibungen im Altenburger Land seien Rückenbeschwerden. Den Barmer-Auswertungen zufolge fehlten Beschäftigte im Schnitt 5,2 Tage deswegen.

Mit Blick auf psychische Leiden sei der Durchschnittswert im Landkreis binnen eines Jahres um mehr als 30 Prozent angestiegen, von 3,5 Tagen im Jahr 2019 auf 4,6 Tage im vergangenen Jahr.

Wegen Atemwegserkrankungen fehlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landkreis im Schnitt drei Tage.