Eng geht es mitunter zu in den Behörden des Rathauses Schmölln. Beispielsweise im Bauamt, wo sich Unterlagen stapeln, die eigentlich in ein Archiv gehören. Die Möglichkeit auf Homeoffice in der Coronapandemie besteht, 21 von insgesamt 56 Beschäftigte der Kernverwaltung nutzen sie momentan.