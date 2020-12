Huckeliger Schotter und die Gehwegborde stehen kreuz und quer. Die Straße Hinter dem Kalkwerk in Lehndorf befindet sich in einem miserablen Zustand. Aufgrund der ernsthaften Gefahrenquelle hat der Nobitzer Gemeinderat nun auf seiner jüngsten Sitzung die Sanierung der kleinen, holprigen Huckelpiste beschlossen.

Gefahrenquelle gerade für Fußgänger

Bei der Straße Hinter dem Kalkwerk handele sich um eine einfache Anliegerstraße, die an die Straße Am Kalkwerk anschließt, informiert der Bürgermeister von Nobitz, Hendrik Läbe (SPD): „Die Straße ist bisher nur geschottert. Der Gehweg hat sich zudem gesenkt. Die größte Gefahr besteht bei den hinausragenden Borden.“ Die Straße und der Gehweg befinde sich allgemein in einem schlechten baulichen Zustand. Das Regenwasser werde direkt in die tiefer liegenden Grundstücke geleitet, die tiefer als die Straße liegen. Außerdem sei der Gehweg zu schmal und stelle zunehmend eine Gefahr für dessen Benutzer dar. Die Schäden am vorhandenen Gehweg sowie die nur rudimentär vorhandene Fahrbahnbefestigung erforderten den Neubau von Fahrbahn und Gehweg.

Besonders günstiger Baupreis sei erzielt worden

Durch die Baumaßnahme werde ein Straßenoberbau in Form einer Deckensanierung hergestellt. Außerdem könne durch den Neubau einer 50 cm breiten Muldenrinne die sichere Entwässerung von Fahrbahn und Gehwegbereich gewährleistet werden. Bei der Baumaßnahme werde nur die Straßendecke sowie der Gehweg, jedoch keine Versorgungsleitungen saniert, informiert Bürgermeister Läbe. Ein besonders guter Baupreis sei zudem erzielt worden, da der ausführenden Baufirma Staab Altenburg ein relativ langer Zeitraum zur Ausführung der Maßnahme von Januar bis Mai 2021 vorgeschlagen worden sei, erklärt Läbe: „Die Baufirma soll jedoch nicht fünf Monate bauen, sondern sich ein Zeitfenster zur Umsetzung heraussuchen.“ Die Sanierung ist im Gemeinderat einstimmig beschlossen worden. Die Baukosten betragen rund 42.000 Euro.