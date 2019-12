Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hunderte Besucher bei Märchenparade in Nischwitz

Über 800 Gäste bevölkerten am Sonnabend den in einen zum Weihnachtsmarkt gestalteten Dorfplatz bei der Kirche. Bestens geschmückt und zudem in ein buntes Lichtermeer getaucht, fanden dort große und kleine Gäste reichlich Unterhaltung und Abwechslung.

„Jetzt geht die 200. Bratwurst über den Tresen“, sagt Moderator Siggi. Und die Grillmeister Thomas Hemmann und Maik Pilz kamen beim Drehen und Wenden der Steaks und Würste über dem Feuer immer wieder ins Schwitzen. Auch den Hobbybäckern um Claudia Rothe riss man regelrecht die Waffeln aus den Händen. Im Kirchgemeindehaus sahen Kinder mit Freuden den Film Pippi Langstrumpf, ehe auf der Bühne die Mädchen und Jungen vom Kindergarten Kunterbunt schöne Weihnachtslieder sangen. Aufregend war es, als der Weihnachtsmann vom Traktorgespann aus Geschenke aus einem riesigen mobilen Weihnachtskalender holte. Der Nischwitzer Christian Gerth lobte den Feuerwehrverein unter Vorsitz von Wolfram Vohs, der mit vielen weiteren Gemeindemitgliedern auch die aus 14 Umzugsbildern bestehende achte Weihnachts- und Märchenparade inszenierte. Die Nischwitzerin Annett Hemmann gehörte zu den fleißigen Helfern, die unter anderem Kostüme kreierte. So hauchte sie auch dem Olaf vom Film „Die Eiskönigin“ Leben ein. Christian Wosinski schwang sich hinter das Lenkrad eines Multicar, auf dem die Heilige Familie mit dem Jesuskind in der Krippe ein Parademotiv bildete. Bürgermeister Andre Vohs (parteilos) kündigte die Festparade an, die die Eiskönigin zu Pferde anführte. Ob Schneewittchen, Frau Holle oder Aschenbrödel – alle Motive, ob auf Wagen oder per Fuß präsentiert, begeisterten die Zuschauer. Schließlich resümierte Egon Müller aus Schmölln: „So ein unvergesslich märchenhafter Umzug wäre auch in Schmölln der Renner.“