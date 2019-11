In der Skatstadt Altenburg soll eine Spielewelt entstehen. Für das dazugehörige Spiele-Café sucht man nun Ideen.

Altenburg. Wie könnte ein Spiele-Café in Altenburg aussehen? Darüber können sich Interessierte bei einem Workshop austauschen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ideen für Spiele-Café gesucht

Wer nach Herzenslust spielt, weiß, dass eine tolle Spielumgebung das Spielerlebnis noch besser werden lässt. Der Schloss- und Kulturbetrieb hat für die geplante Spielewelt ein Spiele-Café vorgesehen. Die Grundzüge dieses Ortes, der allen kostenfrei zur Verfügung stehen soll, sind im Masterplan der Spielewelt bereits beschrieben. Doch nichts ist gut genug, als dass es nicht noch verbessert werden könnte. Der Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg und der Altenburger Spieletag laden daher zu einem Workshop zur Gestaltung des Spiele-Cafés ein. Die bisherigen Planungen werden vorgestellt und anschließend wird gemeinsam überlegt, was sich Spielerherzen wünschen und wie dieser Ort ein Spiele-Café werden kann, an dem sich viele Spielefans wohlfühlen. Sowohl Anforderungen für Brettspiele als auch für digitale Spiele sollen dabei Berücksichtigung finden.

Der Workshop findet am Dienstag, dem 12. November, zwischen 16 und 19 Uhr, im „Open-Lab“ der Stadtentwicklungsinitiative „Stadtmensch“ in der Moritzstraße 6 statt. Eingeladen sind e Spieleinteressierten sowie alle, die sich in das Kulturprojekt Spielwelt mit ihren Ideen einbringen möchten.