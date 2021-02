Philipp Brendel über die schwierige Situation der kleinen Orte im Altenburger Land. Immer weniger Menschen. Wie viele ländliche Regionen in ganz Deutschland leiden Dörfer im Altenburger Land unter Einwohnerverlust und zunehmendem Leerstand. Investitionen in dringend erforderliche neue Infrastrukturen, wie Straßen oder die Feuerwehr, sind mit immensen Kosten verbunden. Das können die kleinen Orte immer seltener stemmen.

Das Beispiel von Drogen zeigt, dass Dorf und Stadt zusammenarbeiten können. Vieles konnte Drogen und das dazugehörige Mohlis noch in Eigenregie leisten. Kraftanstrengung und Mühen der Bewohner waren hierfür notwendig. Doch die Eingemeindung zur finanzstärkeren Kommune Schmölln war zukunftweisend, mit Blick auf die zunehmend klammeren Kassen der Gemeinden landesweit. Die neu eingemeindeten Ortsteile Drogen, Nöbdenitz und Wildenbörten dürfen auch in Zukunft nicht vergessen werden. Sie werden weiterhin ihre eigene Identität bewahren, etwa in Drogen durch das Kinder- und Sportfest.

Ein gemeinsames Projekt für Schmölln und seine Ortsteile kann hierbei eine bessere Busanbindung sein. Das heißt: Gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Wohnen in und um Schmölln attraktiver für alt und jung zu machen.