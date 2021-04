Idyllischer Platz mit Blick auf Ponitzer Sehenswürdigkeiten

Blick über den Mühlteich in Ponitz.

Ponitz. Das Dorf lockt an den Wochenenden viele Ausflügler und Spaziergänger an.

In Ponitz gibt es viele schöne Plätze, an denen man sich gerne niederlässt, um die Sonne oder die schöne Aussicht zu genießen. Einer davon ist der kleine und liebevoll gepflegte Mühlteich am Schlosspark.

Der gewährt einen tollen Blick auf alles, was Ponitz zu bieten hat: das Renaissanceschloss, die Friedenskirche und den idyllischen Park.

Dort sowie vor dem Schloss mangelt es übrigens nicht an Sitzgelegenheiten. Aktuell finden sich zusätzliche Bänke direkt unter den Bäumen am Schlosseingang.

Die werden auch gebraucht, denn das Dorf lockt besonders an den Wochenenden unzählige Ausflügler und Spaziergänger an.