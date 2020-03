Ihre Arbeit ist lebenswichtig

Man sollte sich gerade in dieser Krisenzeit auch gelegentlich mal ins Gedächtnis rufen, wie privilegiert wir alle sind. Wenn einige vielleicht gerade Trübsal blasen, weil sie den persönlichen Kontakt vermissen und fast alle Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung weggebrochen sind. Alles richtig, doch wie sagenhaft ist es denn, wenn ich zuhause den Wasserhahn öffne und mir unbegrenzt und fast kostenlos bestes Nass entgegenströmt?

Gerade weil so unfassbar viel vom köstlichen H 2 O in der Atmosphäre unterwegs ist, ist die Wertschätzung davon so niedrig. Jedenfalls bei denen, die sich an dessen ständige Erreichbarkeit gewöhnt haben. Die Bewohner der Brunnendörfer wie Hartha können hingegen ganz andere Geschichten erzählen. Das wäre doch ein Ansatz für den Tag des Wassers im nächsten Jahr. Dieses mal fallen die Feierlichkeiten ja leider aus, um nicht zu sagen: ins Wasser.

Der energische Protest der Neu-Schmöllner war zum Glück erfolgreich, bald beginnt der Anschluss an das Leitungsnetz. Ob das ohne Klimawandel auch dazu gekommen wäre? Wohl kaum. Denn ohne die extrem heißen Sommer der vergangenen zwei Jahre wäre die Not nicht so groß gewesen. Bald können auch sie den Mitarbeitern der Stadtwerke dankbar sein für ihre gute und lebenswichtige Arbeit.