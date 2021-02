Im 99. Jahr war wenig normal

Stolze 533 Mal rückten die Männer und Frauen der Altenburger Feuerwehren im vergangenen Jahr aus. Die längsten Einsätze waren zugleich jene, die auch am meisten Aufsehen erregten: Im Juli stand in Drescha ein Vierseithof in Flammen, im März brannte ein seit vielen Jahren leerstehendes Gebäude am Nordplatz aus.

Den Großteil der Einsätze absolvierten die Männer der Berufsfeuerwehr allein, bei 85 Einsätzen wurden sie durch die freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Zur Feuerwehr der Skatstadt gehören 31 Hauptamtliche und 69 Freiwillige Aktive. Unter den Freiwilligen der vier Wehren in Altenburg, Ehrenberg, Paditz und Kosma sind sieben Frauen. Die Zahl der Aktiven konnte im Laufe des Jahres stabil gehalten werden. Die Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr stieg auf 35 an.

Keine Details zum Runden Jubiläum

Um im Ernstfall ohne Zögern alles richtig zu machen, werden auch die erwachsenen Feuerwehrleute regelmäßig geschult. Aufgrund der Pandemie konnte das im Vorjahr nicht im gewohnten Umfang erfolgen, doch einiges ragte aus dem Alltag heraus: So stellte die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) im September und Oktober ein Abrissobjekt in der Siegfried-Flack-Straße für Übungen zur Verfügung. Zudem konnte im Frühjahr eine moderne Übungsanlage für Einsätze mit einem Atemschutzgerät in Betrieb genommen werden. Zusätzlich konnte der Fuhrpark der Altenburger Stützpunktfeuerwehr am Weißen Berg im Vorjahr durch eine moderne Drehleiter verstärkt werden, eine Beschaffung des Landkreises Altenburger Land. Der Bau eines großen Notfalllagers, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Kreis Altenburger Land, komme voran, noch in diesem Frühjahr soll es seiner Bestimmung übergeben werden.

Zu guter Letzt gibt es in diesem Jahr einen guten Grund zu feiern: Die Altenburger Berufsfeuerwehr begeht mit ihrem 100-jährigen Bestehen ein rundes Jubiläum. Die Freiwillige Feuerwehr Altenburg ist allerdings noch älter, sie wurde bereits 1854 gegründet. Allerdings konnte die Stadtverwaltung zu den angedachten Feierlichkeiten noch keinerlei Details vorweisen. Es hieß lediglich: Man würde gerne feiern.