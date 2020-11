Im Altenburger Land 14 neue Corona-Fälle registriert

Von Montag zu Dienstag hat das Altenburger Gesundheitsamt 14 Neuinfektionen registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 129,7 pro 100.000 Einwohner.

Drei Patienten auf Intensivstation

Neun Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung; drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut Im Seniorenheim Rositz hat das Gesundheitsamt in den beiden Wohnbereichen, in denen es in den vergangenen rund drei Wochen Corona-Infektionen gab Nach-Tests durchgeführt, da die Inkubationszeit 14 Tage beträgt.

Im Rahmen dieser Nachtestungen hat sich bei weiteren zwei Senioren ein positiver Befund ergeben. Insgesamt sind im Heim demnach 18 Senioren und sechs Mitarbeiter von einer Coronainfektion betroffen.

297 positive Fälle aktuell

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Altenburger Land insgesamt 457 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Aktuell sind 297 positive Fälle registriert. 156 Erkrankte gelten inzwischen als genesen, vier sind gestorben.