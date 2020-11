Die steigenden Corona-Fallzahlen sorgen vor allem an Schulen und in Seniorenheimen für täglich wechselnde Herausforderungen und reichlich Unsicherheit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wird ein Mitarbeiter oder Bewohner positiv getestet, stellt das Gesundheitsamt den gesamten Wohnbereich unter Quarantäne und Besuche werden ausnahmslos verboten, wie im Pflegeheim Hainichen am Mittwoch. In Schmölln ist das bisher noch nicht geschehen, doch die Lage ist auch hier angespannt. Gabriele Matzulla, Geschäftsführerin der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft, gibt Auskunft.

Wie viele Besucher darf ein Bewohner oder eine Bewohnerin in ihren Seniorenheimen und im Wohnheim aktuell wie lange empfangen?

Es gelten eingeschränkte Besuchsregelungen mit vorheriger telefonischer Anmeldung. Diese sind aber nicht einheitlich, die können für jedes der drei Häuser tageweise wechseln.

Gelten für die Kurzzeit- und Tagespflege sowie das ambulant betreute Wohnen abweichende Regelungen seit dem 2. November?

Die Kurzzeitpflege findet ausschließlich in unseren stationären Einrichtungen statt. Diese haben ein festes Hygienekonzept, welches mit dem Gesundheitsamt abgesprochen ist. Die Tagespflege wird seit Juli 2020 nicht auf voller Auslastung betrieben. Lediglich 15 von 20 Plätzen sind hier belegt. Sicherheitsabstände und ein mit dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept werden eingehalten. Die Mitarbeiter unseres ambulant betreuten Wohnens, welches für psychisch kranke Personen angeboten wird, arbeiten unter den geltenden Hygieneanforderungen, zum Beispiel Maske tragen bei gemeinsamen Fahrten und wenn der Abstand von 1,50 Metern in der Häuslichkeit nicht gehalten werden kann. Der Pflegedienst ist so strukturiert, dass im Notfall Klienten nach einem Ampelsystem versorgt werden. Hierbei wird zwischen „absolut notwendigem Einsatz“ und „verschiebbaren Einsätzen“ unterschieden. Im Pflegedienst erhöht sich die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Angehörigen.

Wie schwer fällt Ihren Beschäftigten und Ihren Bewohnern die aktuelle Situation?

Die Bewohner und Mitarbeiter erachten die momentane Situation als schwer, da sich viele durch die unklare Situation verunsichert sind und sich mit dem Gedanken: “Was kommt noch?“ beschäftigen.

Es fragte Andreas Bayer