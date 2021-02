Im Schnee toben

Silke Kühnert und ihr zweijähriges Söhnchen Bruno. Die beiden sind mit dem Schlitten im tief verschneiten Schmöllner Stadtpark in der Ronneburger Straße unterwegs.

Die Freude über den reichen Schneefall ist bei Silke Kühnert und ihrem zweijährigen Söhnchen Bruno groß. Die beiden sind mit dem Schlitten im tief verschneiten Schmöllner Stadtpark in der Ronneburger Straße unterwegs. Für Silke Kühnert, die in einem Friseursalon arbeitet und seit dem 16. Dezember wegen des Lockdowns zu Hause ist, sowie für den kleinen Bruno ist das Toben im Schnee eine willkommene Abwechslung. Nachdem es am Montag auf den Straßen teilweise chaotisch zugegangen war, hat sich die Lage inzwischen wieder etwas beruhigt.