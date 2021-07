Imposantes Bauwerk zwischen Sommeritz und Brandrübel

Ein Hochwasserrückhaltebecken für 41.500 Kubikmeter Wasser entsteht in Sommeritz

Blick auf das Hochwasserrückhaltebecken, das in Sommeritz entsteht. Das Bauwerk soll noch in diesem Jahr fertig werden und künftig bei Starkregen sowie Hochwasserereignissen Limpitz und Schreiberbach entlasten. Beide Fließgewässer schafften es in den vergangenen Jahren mehrmals, den Schmöllner Ortsteil unter Wasser zu setzen. Das Rückhaltebecken hat einen Gesamtstauraum von 41.500 Kubikmeter. Die Stadt investiert hier rund 1,2 Millionen Euro, 75 Prozent davon fördert Thüringen.