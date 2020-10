In 22 Jahren im Renaissanceschloss Ponitz jede Menge erreicht

Es ist einfach nur traumhaft anzuschauen: Blumen und Ranken, lachende Putten mit roten Bäckchen. Die Kassettendecke im Festsaal des Renaissanceschlosses Ponitz ist ein faszinierender Blickfang, der den Besucher nicht nur für ein paar Sekunden in seinen Bann zieht. Doch auch das Trauzimmer mit seiner Barock ausgemalten Holzdecke oder die Eingangshalle des Schlosses mit ihrem wuchtigen Gewölbe sind beeindruckend. Beachtlich, was da der Förderverein des Renaissanceschlosses Ponitz in den letzten Jahren an Fleiß und Eigenarbeit geleistet hat. Auch deswegen ist der Verein dieses Jahr mit dem Denkmalpreis des Landkreises ausgezeichnet worden.

Teile des Schlosses müssen 1987 gesperrt werden Kaum zu glauben, wozu das heute wieder erstrahlende Schloss vor ein paar Jahrzehnten noch diente. „Zu DDR-Zeiten hatte das Schloss eine multifunktionale Nutzung, etwa als Kinderkrippe, Kulturraum und Wohnraum“, erinnert sich Roland Mehlig, Vorsitzender des Fördervereins Renaissanceschloss Ponitz. Im Erdgeschoss des Schlosses sei sogar bis zur Wende noch eine Küche untergebracht gewesen, in der Mehlig als Schüler sein Mittagessen bekam. Wurde das Schloss zu DDR-Zeiten zwar pragmatisch sinnvoll genutzt, blieben für dessen Erhalt zu wenige Ressourcen übrig. So mussten Teile des Gebäudes im Jahr 1987 baupolizeilich gesperrt werden. Die Giebel des Renaissanceschlosses wurden mit einem Stahlbetonfachwerk neu aufgebaut. Foto: Katja Grieser 220.000 Euro wurden investiert Mit der Wiedervereinigung war der dringende Handlungsbedarf offensichtlich. Durch die Gemeinde, Eigentümerin der Immobilie, wurden erste Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Beispielsweise ist der Dachstuhl gesichert worden. Im Jahr 1998 wurde der Förderverein Renaissanceschloss Ponitz gegründet, der bis heute dem Schloss sein traumhaftes Antlitz Stück für Stück zurück verleiht. Neben dieser tatkräftigen, praktischen Arbeit vieler Vereinsmitglieder ist allein an der Investitionssumme das große Engagement des Vereins erkennbar. Bisher sind rund 220.000 Euro durch den Verein in das Schloss geflossen, durchschnittlich 10.000 Euro jedes Jahr. Preisgeld zur Fertigstellung des Vereinsraums Das bauliche Ergebnis ist für jeden Besucher in beeindruckender Weise sichtbar. Das Erdgeschoss mit seiner wuchtigen Eingangshalle und dem einladenden Lesecafé ist fast fertig gestellt, im ersten Obergeschoss ist das Foyer, der Festsaal wie auch das Trauzimmer fertig. Jedoch gibt es noch viel zu tun. So soll der frühere Zustand einer weiteren Holzdecke im ersten Obergeschoss des Schlosses wiederhergestellt werden. Das Preisgeld von 1000 Euro im Rahmen des Denkmalpreises könne zudem gut für die Fertigstellung des Vereinsraums gebraucht werden, erklärt Roland Mehlig. Aktive Mitglieder halten den Verein lebendig Insgesamt 54 Mitglieder zählt der Förderverein, die auch aus Schmölln und Meerane kommen. Engagierte Helfer würden aber nicht nur zum Erhalt des herrlichen Schlosses gebraucht, informiert Mehlig. Allein zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals seien 20 Personen als Betreuungs- und Servicepersonal notwendig gewesen. „Ein Verein lebt von den aktiven Mitgliedern. Wir nehmen gerne die Leute auf, die aktiv mitmachen wollen. Wir brauchen Leute, die zupacken“, meint Mehlig. Lesecafé lädt zum Verweilen und Stöbern ein Der Verein ist nicht nur mit dem Denkmalpreis ausgezeichnet worden, sondern hat für sein Engagement im Jahr 2017 auch die Rudolf-Zießler-Ehrennadel des Denkmalverbunds Thüringen erhalten. Neben diesen Ehrungen ist es vor allem die kulturelle Bereicherung, die durch den Verein organisiert wird. Neben Trauungen finden auch Konzerte und Kunstausstellungen innerhalb der altehrwürdigen Schlossmauern statt. Zudem lädt das Lesecafé jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu Kaffee und Kuchen sowie zum Stöbern in das Schloss-Antiquariat mit seinen unzähligen Büchern ein. Roland Mehlig hebt hierbei die Vielfalt des Vereinslebens in den Vordergrund: „Wir beleben dieses Haus nicht nur kulturell, sondern auch mit viel Eigenleistung.“