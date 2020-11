In 25 Jahren fast 9 Millionen Euro umgesetzt

Der Stadtkern von Gößnitz hätt sich ohne die Fördermittel aus diesem Programm längst nicht so schnell entwickeln können. Nun hat der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss (BGU) sich in seiner Sitzung am Montagabend zur Weiterführung des Sanierungsgebietes bekannt. Damit können weitere Maßnahmen zur Instandhaltung oder im Städtebau durchgeführt werden. Dieses Bekenntnis muss noch vom Stadtrat bestätigt und bis Jahresende beim Landesverwaltungsamt eingereicht werden, so Bauamtsleiter Gunther Kupfer.

Das Städtebauförderungs-Programm, an dem Gößnitz seit 1991 immer wieder teilgenommen hat, wird seit 2015 nicht mehr durch den Bund bedient. „Allerdings hat Thüringen das Programm in Eigenregie weitergeführt, so dass wir eine gewisse Kontinuität haben in der Städtebausanierung“, so Gunther Kupfer. Es heißt seitdem „Thüringer Landesprogramm Sanierung“. In den 25 Jahren seit 1991 seien genau 8.890.818 Euro an Eigen-, Landes- und Bundesmitteln durch das Programm umgesetzt worden, erklärt er. Ein geringer Anteil stammt zudem aus EU-Mitteln.

Profitiert haben unter anderem der Freiheitsplatz, die Stadthalle, das Kulturcentrum, die Heimatstube oder der Busplatz. „Vier oder fünf Sachen müssen wir noch umsetzen. Zum Beispiel ist die Uferstraße noch nicht fertig ausgebaut“, so Kupfer. Auch einige andere Straßen weisen noch städtebauliche Missstände auf, auch dem Malzwerk oder einigen Baulücken wolle man sich widmen.

So ergab eine Schätzung aus dem Jahr 1991, dass für das Sanierungsgebiet „Kernstadt Gößnitz“ etwa 24 Millionen DM gebraucht würden. Mit den 8,9 Millionen Euro sei man dieser Summe schon sehr nahe gekommen. An den fertiggestellten Bereichen habe man Steine aufgestellt, welche mit einer Jahreszahl versehen sind. Teilweise wurden sie auch in das Pflaster eingefügt, etwa am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz.

Zusätzlich hat der Bund bis Jahresende Verwendungsnachweise gefordert, was mit den Fördergeldern geschehen ist. „Das war glücklicherweise kein Aufwand für uns, da wir für jede Maßnahme vom Landesverwaltungsamt einen Endbescheid erhielten. Die ersten handschriftlich, inzwischen elektronisch“, so Gunther Kupfer.