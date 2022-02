In Altenburg auf aberwitzige Heldenreise gehen

Altenburg. Das Monty-Python-Musical „Spamalot“ feiert im Altenburger Theaterzelt Premiere.

Monty Pythons anarchistischer Humor ist legendär. Die britische Komikergruppe sorgte in den 70er-Jahren mit ihrer TV-Sendung „Monty Python’s Flying Circus“ für ohrenbetäubendes Gelächter in ganz Europa.

Das preisgekrönte Musical „Spamalot“ nach dem britischen Kult-Film „Die Ritter der Kokosnuss“ (1975) setzt die Tradition des schrillen Humors fort.

Produktionen in New York, Las Vegas und London machten das Musical zum Welterfolg. Nicht zu vergessen sind die 14 Tony-Award-Nominierungen, die das Stück unter anderem in der Kategorie Bestes Musical auszeichneten.

Das Spektakel aus Eric Idles Feder ist nun am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben.

Dabei wird das Publikum auf eine sagenhafte wie aberwitzige Heldenreise entführt, die Politik, Religion und Zeitverschiebungen gnadenlos auf die Schippe nimmt.

Gurkentruppe soll den heiligen Gral finden

Die Handlung ist, wie soll man es von einem Monty-Python-Musical anders erwarten, etwas absurd. Ort und Zeit sind das mittelalterliche England von 932 nach Christus. Franzosen und Angelsachsen streiten um die Herrschaft und Artus wird von einer mysteriösen Fee zur Einigung des Landes als König gekürt. Zunächst gilt es, die berühmte Tafelrunde zu rekrutieren, was sich als wesentlich komplizierter gestaltet als gedacht.

Als Artus’ bunt zusammengewürfelte Gurkentruppe endlich in Camelot eintrifft, erhält sie von Gott höchst persönlich den Auftrag, den heiligen Gral zu finden.

Und so stolpern die nicht ganz so edlen Ritter planlos in eine Kette skurriler Abenteuer auf der Suche nach Gottes verbummeltem Becher und begegnen dabei fliegenden Kühen, schwarzen Rittern, Jungfern in Nöten, hölzernen Hasen und streitlustigen Franzosen.

Freier Eintritt bei Theaterfrühstück zum Musical

Unter der Regie von Schauspieldirektor Manuel Kressin und der musikalischen Leitung von Olav Kröger werfen sich das Schauspielensemble, der Opernchor, das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera und die Eleven des Thüringer Staatsballetts ins Abenteuer. Kostüm- und Bühnenbild gestalten Emilia Schmucker und Kristopher Kempf, die Choreographien Paul Julius und die Videos Mike Langer.

Als Solisten spielen Markus Lingstädt als König Artus, Michaela Dazian als Fee aus dem See sowie Mario Radosin, Robert Herrmanns, Sebastian Schlicht, Thorsten Dara, Bruno Beeke und Manuel Struffolino in zahlreichen Rollen.

Weitere Termine im Theaterzelt Altenburg: Theaterfrühstück zum Musical „Monty Python’s Spamalot“: Sonntag, 20. Februar, 11 Uhr, Eintritt frei; Freitag, 4. März, 19.30 Uhr; Samstag, 5. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 17. April, 18 Uhr und Samstag, 28. Mai, 19.30 Uhr.

Infos und Karten gibt es in den Theaterkassen, telefonisch unter der Nummer 0365/8 27 91 05 (Gera) beziehungsweise 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.