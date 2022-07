In Altenburg den Verpackungen den Kampf angesagt

Altenburg. „Kulturspäti“-Laden in Altenburg bietet unverpackte Produkte an

Jan Ole Sierck und seine Mitstreiter führen einen Kampf gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner: Verpackungen aller Art. In ihrem „Kulturspäti“ am Roßplan haben sie etwa 300 verschiedene Waren für den täglichen Bedarf im Sortiment und bereits 70 davon sind gänzlich unverpackt.

Verein trägt Laden

Die Kundschaft bringt, etwa um Kaffee zu kaufen, ein geeignetes Behältnis mit oder ersteht in dem Geschäft eines, das dann bei künftigen Einkäufen immer wieder verwendet werden kann.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) schaute vor wenigen Tagen vorbei und ließ sich das Konzept von Jan Ole Sierck erläutern. Sierck ist Vorstand des Kulturspäti Altenburg w. V. (wirtschaftlicher Verein), der den umweltfreundlichen Laden trägt.

Neben den unverpackten Produkten gibt es im günstig gelegenen Kulturspäti auch Limonaden, Bier und viele andere Getränke sowie Hafermilch, die in Mehrwertflaschen angeboten werden. Außerdem Naturprodukte wie Dinkel, Roggen, Haferflocken, Reis und Linsen.

Jan Ole Sierck und seine Mitstreiter im Verein hoffen, dass ihre unverpackten Produkte neue Kundschaft anlocken. Umsätze und Erlöse reichen aktuell noch nicht, um täglich zu festen Zeiten zu öffnen. Daher ist bis auf Weiteres nur an einem Tag in der Woche, nämlich mittwochs, in der Zeit von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Mehr als 30 Mitglieder

Wer indes Mitglied in dem Verein wird und einen monatlichen Mitgliedsbeitrag entrichtet, kann täglich rund um die Uhr im Kulturspäti einkaufen. Die Gewinnung von Mitgliedern ist ein zweites wichtiges Standbein für die fortschrittliche Unternehmung. „Mehr als 30 Mitglieder haben wir schon“, so Sierck. Altenburgs Stadtoberhaupt äußerte sich anerkennend über die Anti-Verpackungs-Initiative und wünschte Jan Ole Sierck für die Zukunft viel Erfolg.