In Altenburg gemeinsam das Schwimmen gelernt

Altenburg. Dank Helfern und Sponsoren haben 40 Mädchen und Jungen aus der Ukraine in Altenburg Fertigkeiten im Wasser verbessert.

40 Mädchen und Jungen aus der Ukraine haben jetzt das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze in der Tasche, können 25 bis 200 Meter schwimmen oder beherrschen Grundkenntnisse in Schwimmen, Springen und Tauchen. Weil sieben Jugendliche sie in den Osterferien trainierten.

Gemeinsam mit Helfern, einem ukrainischen Trainer sowie einem Dolmetscher wurden sprachliche Hürden überwunden und organisatorische Klippen umschifft. Unterstützt wurde die Aktion von Energie- und Wasserversorgung Altenburg, Jobcenter und Ehrenamtlern. Zudem legten Unternehmer aus Altenburg zusammen und spendeten 500 Euro.