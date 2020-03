In Altenburg lässt es sich familiär fortbilden

„Heute sind wir überwältigt, fast überrollt worden“, freut sich Jeanette Goschala, Abteilungsleiterin für den Sozialen Bereich an der Staatlichen berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales (kurz SBBS WiSo) in Altenburg. Vor allem im Bereich der Kinderpfleger und Erzieher gebe es so viele Bewerber, dass die Zahl der Plätze bei weitem nicht ausreiche.

Auch habe die Fachkräfte-Offensive des Bundes einige Neuerungen mit sich gebracht: So können die Auszubildenden der Heilerziehungspflege jetzt auch gleichzeitig die Anerkennung als Fachkraft für Altenpflege erwerben. „Aber auch in integrativen Kindergärten und Förderzentren werden unsere Absolventen mit Kusshand genommen“, so Goschala.

In Altenburg ist kostenfrei, was anderswo teuer kommt

Am Samstag bot die Schule Gelegenheit, die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen. Daher streiften hunderte Jugendlichen in Begleitung von Eltern oder Freunden durch die Gänge der beiden Häuser. Für Fragen standen nicht nur die Fachlehrer, sondern auch aktuelle und ehemalige Schüler bereit. Über 800 Schüler lernen aktuell in Vollzeit, Teilzeit oder Dualen Ausbildungsgängen.

Sabrina Dietzsch aus Crimmitschau und Tom Menzel aus Borna haben die berufsbegleitende Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt absolviert. Im Herbst beginnt ein neuer Lehrgang, der nur alle vier Jahre angeboten wird. Foto: Andreas Bayer

Seit kurzem Absolventen sind Sabrina Dietzsch, Bürokauffrau aus Crimmitschau, und Tom Menzel, Bürokaufmann aus Borna. Sie haben vor wenigen Tagen ihre berufsbegleitende Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt erfolgreich hinter sich gebracht. Ein Grund, der die beiden Sachsen nach Altenburg gelockt hat: Nur in Thüringen ist das kostenfrei möglich, erklärt die kommissarische Abteilungsleiterin Marit Brehm.

Die Ansprüche sind hoch, die Aufstiegschancen aber auch

„Das Schöne war, dass man nicht einer von Hunderten war, sondern eine familiäre Atmosphäre herrschte“, lobt Tom Menzel. Ein rundes Dutzend waren sie beim Beginn der Ausbildung vor 3,5 Jahren, sechs haben es bis zum Abschluss geschafft. An zwei Abenden in der Woche und Samstag Vormittag hieß es neben dem Beruf noch die Schulbank zu drücken. „Man muss sich der Entscheidung schon bewusst sein, dass man das nicht nebenbei macht“, sagt Sabrina Dietzsch. Dennoch empfehlen die beiden ihre Ausbildung, die in der Skatstadt nur alle vier Jahre angeboten wird, weiter. Damit sei man auch im öffentlichen Dienst begehrt und könne attraktive Stellen wahrnehmen, so Brehm. Die Vollzeitausbildung wird jedes Schuljahr angeboten.