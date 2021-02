In den besten Händen

Auf den Schmöllner Tierschutzverein und sein Tierheim ist Verlass. Die Station ist personell zwar überschaubar besetzt mit einer Festanstellung, zwei langfristig von der Arbeitsagentur Geförderten sowie einem Bundesfreiwilligendienstler. Doch die Frauen und Männer sind ein prima eingespieltes Team. Ein weiteres Ass im Ärmel sind all jene Ehrenamtlichen, die täglich mit anpacken in der Sommeritzer Straße. Von Vorteil in der Corona-Pandemie ist ebenso die enge Verzahnung von Vereinsvorstand und Tierheimarbeit. So gerät das wichtigste Ziel selbst in kontaktarmen Zeiten niemals aus dem Blick: Das Wohl der Vierbeiner, die Hilfe brauchen. Auf verdientes Lob für ihr Engagement und für ihre zeitaufwendige Arbeit müssen die Schmöllner Tierschützer seit geraumer Zeit jedoch verzichten. Denn das bekommen sie vor allem von jenen Besuchern, die sonst regelmäßig den Weg insTierheim finden oder beim Tag der offenen Tür dabei sind. Aber dafür ist die Spendenfreude für den Verein auch in Krisenzeiten ungebrochen hoch und deshalb ein Zeichen der Wertschätzung. Mit dem lassen sich auch 2021 wichtige Baumaßnahmen noch besser umsetzen - wie stets zum Wohl der Tiere und des Tierschutzes.