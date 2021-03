In der Kirche unter Palmen

Worte zum Sonntag

Unter Palmen zu liegen, ist der Traum vieler Urlauber. Zurzeit ist dieser Traum für die meisten unerfüllbar. Man kann aber auch in der Heimat unter Palmen sitzen. In zahlreichen Kirchen stehen Palmbäume – aus Stein, Holz oder Stuck gefertigt. Ganz imposant sind sie in der Nikolaikirche in Leipzig. Aber auch in mancher kleinen Kirche kann man sie entdecken – in Glasfenstern, am Altar oder als Schmuckelemente. Auch auf Grabsteinen auf den Friedhöfen waren sie einst beliebt oder schmücken als Verzierung den Sarg.

Ihre Bedeutung kommt vom Sonntag vor dem Osterfest , Palmsonntag. An diesem Tag zog vor 1990 Jahren Jesus, reitend auf einem Esel, in Jerusalem ein – wie ein alternativer König, ohne Militär und ohne Prunk. Die Menschen begrüßten ihn enthusiastisch, indem sie Palmzweige vor ihm auf den staubigen Weg streuten. Was für uns wie Naturfrevel aussieht, war damals ein beliebtes Willkommensritual. Binnen fünf Tagen sollte sich das Schicksal Jesu jedoch wenden und Jubel in Verspottung und seine grausame Hinrichtung am Kreuz umschlagen. Mit Palmzweigen entbietet man bis heute bildlich Jesus seinen Gruß und bekennt sich zu ihm. Da hierzulande keine Palmen wachsen, hat man sie in den Kirchen künstlerisch nachgestaltet. Oder man nimmt stattdessen Weiden- oder Forsythienzweige. Wer die christliche Bedeutung kennt und dazu steht, wird mit ihnen nicht nur den Frühling begrüßen, sondern Jesus als Hoffnungsträger der Welt. Er erfüllt unser Leben und Sterben (deshalb Palmzweige auf dem Friedhof) mit Glaube, Hoffnung und Liebe.Vielleicht entdecken Sie auch im Altenburger Land über die Ostertage irgendwo Palmen? Und freuen sich vielleicht auch, wenn Glaube, Hoffnung und Liebe in Ihr Leben einziehen wie einst Jesus in Jerusalem?