Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Meeraner Stadtbibliothek wird es kriminell

Am Donnerstag, 14. Mai, um 19 Uhr, kommen alle Krimi-Fans auf ihre Kosten. An diesem Abend wird Thea Lehmann in der Stadtbibliothek zu Gast sein und ihr Buch „Tödliches Schweigen im Sandstein“ vorstellen. Die Autorin, welche am Ammersee in Bayern aufgewachsen ist und in einem Vorort von München lebt, hat nicht zufällig die Sächsische Schweiz zum Schauplatz ihrer spannenden Krimis auserkoren: Seit 1998 ist die sächsische Region ihre zweite Heimat, da die Familie ihres Mannes seit Generationen eng mit dem Kirnitzschtal verbunden ist. Was also lag da näher, als den Protagonisten ihrer Bücher, den bayerischen Kriminalkommissar Leo Reisinger, in die sächsische Provinz zu versetzen. Und mittlerweile sind er und seine sächsischen Kollegen zum fünften Mal im Einsatz. Dieses Mal geht es um die junge Historikerin Isabell Obermann, die in Dresden einen Hinweis auf ihre seit Jahrzehnten verschollene Mutter findet. Kaum befasst sie sich näher mit dieser Spur, da liegt sie schwer verletzt nach einem Autounfall im Koma. Nun sind die Kommissare Leo Reisinger und Sandra Kruse gefragt, denn sie erkennen schnell, dass der vermeintliche Autounfall fingiert war, um einen Mordversuch zu vertuschen. Seit 2. März sind Eintrittskarten zu zwölf Euro in der Stadtbibliothek Meerane, August-Bebel-Straße 49, erhältlich. Reservierung ist möglich unter Telefon 03764/18 57 15.