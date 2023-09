Der Film wird in der Ostthüringenhalle gezeigt.

In der Ostthüringenhalle wird ein Zoo gekauft

Schmölln. Zu einem Familien-Kino mit Dialog zur Gestaltung des Schmöllner Kulturlebens wird am Dienstag, 19. September, eingeladen.

Zahlreiche Schmöllner, darunter Ehrenamtliche, Kulturschaffende, Unternehmen, Angehörige der Stadtverwaltung und Mitglieder des Stadtrates, haben im November in zwei öffentlichen Workshops die Frage zur Zukunft des Schmöllner Kulturlebens miteinander diskutiert. Um den Austausch fortzuführen und den Kreis der Mitgestaltenden zu vergrößern, soll ein Filmabend mit Dialog Anlass und Gelegenheit für die Stadtgemeinschaft geben, sich erneut einzubringen.

Am Dienstag, 19. September, verwandelt sich die Ostthüringenhalle in Schmölln zu einem Ort der kulturellen Begegnung. An diesem Tag ist die Schmöllner Stadtgemeinschaft um 18.30 Uhr eingeladen, gemeinsam mit Bürgermeister Sven Schrade (SPD) und Mitgliedern der Stadtverwaltung ein Resümee zu ziehen und nächste Schritte zu planen.

Gespräche, Diskussionen und eine Filmvorführung

„Wie lässt sich das Kulturangebot in Schmölln weiterentwickeln?“ lautete eine zentrale Frage, die im November des vergangenen Jahres im Rahmen von zwei großen öffentlichen Salonwerkstätten mit über 100 Teilnehmenden intensiv erörtert wurde. Die Anregungen und Ergebnisse dieser offenen Dialoge gilt es an diesem Abend zusammenzufassen und wie ursprünglich angekündigt öffentlich zu präsentieren. Welche Impulse weiterwirken (können), hängt auch davon ab, wie sich die Schmöllnerinnen und Schmöllner bei der Umsetzung einbringen wollen. Hier sind alle Besucher gefragt, über verschiedene Möglichkeiten mitzudiskutieren.

Bereits ab 17.30 Uhr geben verschiedene regionale Akteure, Vereine und Institutionen einen Einblick in ihre Arbeit und freuen sich auf interessante Gespräche, Fragen und Anregungen. Um 19.45 Uhr beginnt die Filmvorführung. Gezeigt wird der US-amerikanische Familienfilm „Wir kaufen einen Zoo“ mit Matt Damon aus dem Jahr 2011.

Für Verpflegung sorgt der SV Schmölln 1913. Die Teilnahme an dem Dialog- und Filmabend ist kostenlos möglich.

Diese Veranstaltung wird mit „Der fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“ erarbeitet, gefördert in Trafi – Modelle für Kultur im Wandel.

Weitere Informationen unter:www.trafo-programm.de