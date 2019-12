Tobias Weishaupt in der Werkstatt der Schmetterlinge.

Altenburg/Gera. Weihnachtliche Theatertipps 25. bis 29. Dezember in Altenburg und Gera.

Kultur In der Werkstatt der Schmetterlinge träumen

Auf den Bühnen in Altenburg und Gera wird über die Feiertage jede Menge geboten.

Altenburg

Das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ für Kinder ab sechs Jahren nach den Brüdern Grimm ist zum letzten Mal am Mittwoch, 25. Dezember, um 16 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu sehen. Eventuell sind noch Restkarten erhältlich.

Schneewittchen ist ein wunderschönes Mädchen. Das stimmt die königliche Stiefmutter neidisch, denn der magische Spiegel kürt nun eben Schneewittchen als die Schönste im ganzen Land. So trachtet die Königin dem Mädchen nach ihrem Leben. Auf der Flucht gerät Schneewittchen an sieben Zwerge im Märchenwald und erlebt dort Unglaubliches.

Puppenspieler Tobias Weishaupt zeigt am Donnerstag, 26. Dezember, 10 Uhr, und am Sonntag, 29. Dezember, 16 Uhr, im Theaterzelt Altenburg sein Solo „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ für Kinder ab fünf Jahren.

Der Erfinder Rodolfo arbeitet bei den Gestaltern aller Dinge, hat dort allerdings so übersprudelnde Ideen, die das Gleichgewicht der Erde ins Wanken bringen könnten, dass er in die Insektenwerkstatt verbannt wird. Doch Rodolfo gibt nicht auf. Er träumt davon, ein Tier zu erfinden, das leicht wie ein Vogel, lebendig wie ein Insekt und schön wie eine Blume ist. Der Fantasie keine Grenzen zu setzen und die kleinen Dinge der Welt zu beachten, lehrt das fabelhafte Kinderbuch von Gioconda Belli.

Die Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke wird am Donnerstag, 26. Dezember, um 18 Uhr, und am Samstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg aufgeführt.

Auf der knallbunt möblierten Drehbühne wird geliebt, gelogen, geweint und natürlich gehofft, dass am Ende alles gut wird. Was die junge Julia erlebt, bis sie endlich ihre Mündigkeit erlangt, hat Tragik, aber auch Witz und dank schwungvoller Musik sind Ohrwürmer garantiert.

Das Thüringer Staatsballett präsentiert am Freitag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg Silvana Schröders Ballett „Forever Lennon“.

Live auf der Bühne spielt Johnny Silver mit seiner Band die größten Hits von John Lennon und den Beatles. Eventuell sind noch Restkarten erhältlich.

Gera

Das Thüringer Staatsballett zeigt am Mittwoch, 25. Dezember, um 18 Uhr, im Großen Haus Gera den Weihnachtsklassiker „Der Nussknacker“ zur Musik von Peter Tschaikowski. Eventuell sind noch Restkarten erhältlich.

Das turbulente wie humorvolle Theaterstück „Der glattrasierte Weihnachtsmann“ für Kinder ab sechs Jahren ist am Donnerstag, 26. Dezember, gleich zweimal um 16 Uhr und letztmalig um 18 Uhr zu erleben. Erzählt wird eine abenteuerliche Geschichte mit bekannten und neuen Liedern von Gerhard Schöne.

Krankheitsbedingt kann im Puppentheater Gera „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am Freitag, 27., und Samstag 28. Dezember, jeweils 15 Uhr, nicht gezeigt werden. Stattdessen wird „Die Schöne und das Biest“ zu den gleichen Zeiten gespielt. Wer bereits Karten gekauft hat, kann diese an der Theaterkasse eintauschen oder zurückgeben.

Giuseppe Verdis große italienische Oper „Ein Maskenball“ (Un ballo in maschera) ist am Freitag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr im Theater Gera zu sehen. Im Mittelpunkt von Giuseppe Verdis Oper steht eine Liebesbeziehung, die den Keim des Verhängnisses bereits in sich trägt. Der Liebe zwischen Riccardo und Amelia steht nicht nur die gültige Moral, sondern auch die Freundschaft zwischen Riccardo und Renato entgegen.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) oder 03447/58 51 60), online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.