In Gößnitz soll eine Kabarettspielgruppe gegründet werden

Carsten Heyn (links) als Ladenbesitzer, der von Markus Tanger ausgefragt wird, wann er denn schließen müsse. So waren die beiden Nörgelsäcke beim Kabarett zum Mitgehen in Altenburg unterwegs.

Gößnitz. Ein erstes Informationsgespräch gibt es am kommenden Montag im Kabarett Nörgelsäcke.

Das Gößnitzer Kabarett Nörgelsäcke ist dabei, eine Kabarettspielgruppe zu gründen.

Kabarett und Satire von Jugendlichen für Jugendliche ist das Ziel des Projektes. Am Montag, 4. Oktober, ab 17 Uhr gibt es in den Räumen des Kabarett Nörgelsäcke ein erstes Infogespräch. Zum Mitmachen sind Schüler ab der Klassenstufe 7 aufgerufen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, aber Lust und Freude am Ausprobieren und Spielen.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jugendthemen eine Bühne geben

Ist Kabarett nur etwas für die Generation 50 plus? Spätestens seit der Umweltprotestaktion „Fridays for future“ kann Gewissheit darüber bestehen, dass heutige Jugendliche durchaus konkrete Meinungen und Vorstellungen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen haben.

Gemeinsam mit dem Kabarett Nörgelsäcke und Schülern aus dem Altenburger Land will der „Fliegende Salon“ ein Format entwickeln, das den Themen der Jugendlichen eine eigene Bühne verschafft.

Steffi Dautert, Carsten Heyn, Markus Tanger und Enrico Wirth sind gestandene Kabarett- und Comedyspezialisten. Wenn sie das „Nörgeln“ beginnen, bleibt kein Zwerchfell unbewegt. Sie wollen ihre Erfahrungen weitergeben und Jugendliche dabei unterstützen, wie Varion, Faisal Kawusi, Phil Laude, Iratsch TV, Teddy Teclebrhan, Felix Lobrecht oder Luke Mockridge ihre Meinung zu aktuellen Themen zu präsentieren.

Bühnenreifes Programm entwickeln

Gemeinsam wird mit den Schülern an Texten gefeilt, eine Szenerie entwickelt und über Ton und Beleuchtung geherrscht, bis ein bühnenreifes Programm steht, dessen Hauptakteure immer die Schüler und ihre Sicht auf die Welt sind.

Unterstützung kommt auch von der Musikschule Altenburger Land und dem Studio Bildende Kunst des Lindenau-Museum. Die Entwicklung des Formats wird gefördert im Rahmen des Projektes „Der fliegende Salon“.

Um Anmeldung zum Infogespräch wird gebeten, entweder per E-Mail an kabarett-noergelsaecke.de oder per SMS oder Whatsapp an 0177/5450214.

Weitere Infos im Internet unter www.fliegender-salon.de/salon-orte/kabarett/

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Schmölln.