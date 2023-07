In Gößnitz werden die Bretter gerockt

Gößnitz. 30 Jahre und kein bisschen leiser: Gößnitz lädt zum voll gepackten Musikfestival

Wem in diesem Sommer noch ein musikalischer Höhepunkt fehlt, der sollte am ersten August-Wochenende ins beschauliche Gößnitz pilgern. Denn dort steigt vom 4. bis 6. August das traditionelle Musikfestival, ein Open Air, das 1993 von der Initiative für Musik und Kunst Gößnitz (IMUKG) ins Leben gerufen wurde.

Seitdem begeistert es generationsübergreifend mit Spaß an der Musik und am gemeinsamen Feiern. Zum 30. Jubiläum braucht es dann auch entsprechende Bands, weshalb das Programm voll ist mit musikalischen Highlights.

Hardrock-Eröffnung im Bierzelt

Bereits am Donnerstagabend eröffnen Nobody‘ (Hard Rock) im Bierzelt das Festival. Am Freitag geht es mit The Birch auf der großen Bühne dann so richtig los. Die jungen Rock‘n‘Roller überzeugten auf dem Bandcontest für Nachwuchsmusiker und haben sich so einen Platz auf der großen Bühne erspielt.

Gleich danach erlebt man mit der Band Die Art düstere melancholische Lyrik gepaart mit einer stilistischen Mixtur aus Punk- und New-Wave-Sound, mit Gothicrock und Pop. Mit Disillusion geht es härter weiter: Die Leipziger Band bewegt sich stilistisch zwischen Death, Progressive, Alternative und Prog Metal. Zwischen den Acts auf der großen Bühne lohnt sich jedoch auch ein Abstecher in das Zelt.

Denn dort kann man mit Purple Callas das musikalische Erbe von Deep Purple neu erleben. So wird nicht nur der authentische Sound der britischen Rockband durch die Benutzung von Vintage-Equipment reproduziert, sondern es weht dem Publikum der unvergleichliche Vibe dieser Ära entgegen. Natürlich fehlen Instrumentalakrobatik, Soloeskapaden, Mitsingaktionen und die obligatorischen Schlaghosen nicht. Die frühen Abendstunden gehören dann den Musketieren von Dartangnan. Die 2015 gegründete Band verwebt traditionelle mittelalterliche Klänge mit satten Sounds und eingängigen Melodien. Verspielte Flöten und Dudelsackmelodien treffen auf heroisch anmutenden Gesang. 1995 zum ersten Mal in Gößnitz und auch dieses Jahr wieder mit dabei ist die Mittelalter- Folkrockband Subway to Sally. Die Band überzeugt nicht nur mit lyrisch hochwertigen und tiefsinnigen Texten, sondern auch mit unbändiger Spielfreude sowie musikalischem Können.

Crossplane-Sound als Ausklang

Als Headliner des Abends betreten dann die Spielleute der Mittelalter- Folkrockband Saltatio Mortis die Bühne. Die Texte der Band widmen sich der Kritik an der Obrigkeit und der Betonung von ideellen Werten. Sie verwenden in ihrer Musik sowohl traditionelle Instrumentierung als auch Rockeinflüsse. Saltatio Mortis schwimmen nicht auf der Welle des Mittelaltertrends mit, sie gestalten diesen bewusst und geben ihm mit unbändiger und kreativer Kraft immer wieder neue Impulse.

Den perfekten Abschluss des Abends bieten dann die Musiker von Crossplane. Die Männer aus dem Ruhrpott beweisen, dass nicht nur die Schweden mit dreckigem Rock’n’Roll triumphieren können. Der typische Crossplane-Sound lebt von der rotzigen Attitüde des Punks gepaart mit rohem Rock, der für die Straße gemacht ist sowie Metal Einschüben und einer gehörigen Portion Groove inklusive.

Am Samstag lohnt es sich, in den frühen Morgenstunden aus den Zelten zu kriechen, denn Kirsche & Co rocken im Bierzelt zum 29. Mal auf dem Musikfestival die Bretter. Gleich danach Heavy-Rock aus Chemnitz: The Royal Booze Conspiracy hat sich inspirieren lassen vom Heavy Rock und Rock ‘n’ Roll aus den späten 60ern bis zu den magischen Momenten aus Skandinavien in den 2000ern.

Zur Auflockerung lädt dann eine der wohl kultigsten deutschen Punkbands ein: Die Skeptiker. Lacrimas Profundere glätten im Anschluss die Wogen. Der Kern ihrer Musik bestehend aus einem harten Rock- Fundament und melancholischen Melodiebögen diese formen die eigene und unverkennbare Note der Band.

Gleich danach unternehmen die Besucher eine musikalische Reise nach Fernost. Uuhai verbindet Rock-/ Metal- Melodien und mongolische Tradition auf brillante Weise. Die Band stellen die Kunst des Khöömii, des faszinierenden und transzendenten Kehlgesangs sowie traditionelle Instrumente in den Mittelpunkt.

Darauf folgen geradezu biblische Ereignisse, denn die Apokalyptischen Reiter stürmen die Bühne. Mit Einflüssen aus den Anfangszeiten des Extreme Metal im Verbund mit heroischen Melodien und Biss konzentrieren sie sich auf Leidenschaft und hohe Energie, wobei ihre Texte ein breites Spektrum von Liebe bis Untergang umfassen.

Viel Wortwitz, ungewöhnlichen Ideen, versteckte und doch klare Kritik und jede Menge Humor - Knorkator. Nicht nur ihre Texte stechen hervor, auch das musikalische Konzept stimmt. Und fest steht: Ein Urteil kann sich nur derjenige erlauben, der dieses skurril anmutende Bühnenwerk einmal selbst erlebt hat. Ein letztes Mal für dieses Jahr bittet dann Black Widdow vor die große Bühne. Die Rocker entlassen mit einer gigantischen Show, schnellen Gitarren und unberechenbaren Gitarrenrifs in die Nacht. Wer jetzt noch nicht müde ist, sollte sich im Bierzelt einfinden. Dort sind die Männer der Band The Nickajacks noch lange nicht fertig und spielen so ihren Punkrock bis in die frühen Morgenstunden. Am Sonntagvormittag, wie immer ohne Eintritt, endet das Festival mit einem zünftigen Rock’n’Blues- Frühschoppen von und mit der Elsterbluesband.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen bundesweit, auf www.openairgoessnitz.de und an der Abendkasse.