Theo aus dem Kindergarten in Großstechau ist ganz fasziniert von dem, was er im Ei-Inneren entdecken kann.

Großstechau. In knapp zwei Wochen erwarten Grundschule Großstechau und Kindergarten Frechdachs reichlich Nachwuchs.

In Großstechau pulsiert das Leben unter der Eierschale

In Großstechau pulsiert das Leben unter der Eierschale

„Wie entsteht Leben – Vom Ei zum Küken“ – so heißt ein Projekt, das aktuell an der Grundschule Großstechau läuft. Daran beteiligt sind vor allem die Kinder aus der ersten Klasse und des Kindergartens in unmittelbarer Nachbarschaft. Umgesetzt wird es gemeinsam mit dem Kleintierzüchterverein (KTZV) Löbichau und Umgebung, der dieses Projekt auch initiiert hat.

Seit dem 2. März 2020 werden 82 Eier von Zuchthühnern verschiedener Rassen in einem Inkubator sowie in einem Motorbrüter ausgebrütet. Die Küken schlüpfen voraussichtlich Anfang der 13. Kalenderwoche, am 10. März 2020 schauten die Mädchen und Jungen schon mal nach, ob Leben unter der Eierschale entstanden ist.

Erich Zapp demonstriert mit der Eierpappe, wie die Hühnereier im Inneren des Inkubators bewegt werden, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Foto: Jana Borath

KTZV-Chef Erich Zapp und Vereinsmitglied Ronny Warmuth hatten für diese Kontrolle zum einen eine starke Taschenlampe mitgebracht. Zum anderen half ein spezieller Leuchtkasten dabei, ins Innere der Eier zu leuchten. Und was die Kinder dabei entdeckten, faszinierte sie über alle Maßen. Kleine Äderchen pulsierten rot und lebendig, in einem anderen Ei war ein richtiger Embryo deutlich zu erkennen. „Seht mal hier“, freute sich Erich Zapp und deutete vorsichtig mit dem Finger auf das Ei, „da ist richtig Leben drin.“

Alle 82 Eier wurden ganz genau unter die Lupe genommen, dafür nahmen die Kinder sogar geduldiges Schlangestehen in Kauf, damit jeder einen Blick ins Ei-Innere werfen konnte. Das Gesehene notierten die Mädchen und Jungen sogleich in ihre Protokolle, mit denen sie das Projekt für 21 Tage begleiten. Lehrreich waren zudem die Erklärungen von Zapp und Warmuth, die den momentanen Entwicklungsstand der Embryos erläuterten. Warmuth, selbst Mitglied im KTZV Löbichau und Umgebung, gehört zu jenen, die Hühnereier aus ihrer Zucht für dieses Projekt zur Verfügung stellten. Dass er außerdem als Hausmeister an der Grundschule arbeitet, kommt dem Brut-Projekt zu Gute. „Da haben wir immer jemanden vor Ort, der auf die Eier aufpasst“, freut sich Zapp.

Deutlich zu erkennen sind in diesem Ei die feinen Äderchen. Der Bruterfolg naht. Foto: Jana Borath

Schon jetzt zeichnet sich laut des Vereinschefs ab, dass das Projekt in Großstechau ein Erfolg ist. Weshalb es im kommenden Jahr eine weitere Auflage geben soll. Dann, so der Plan, sollen die Küken nach dem Schlupf noch eine Weile bei den Kindern bleiben können, wofür ein kleines Gehege gebaut werden soll. „Dafür haben wir bereits Unterstützer gefunden“, so Zapp.