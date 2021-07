In kleinen Altenburger Gärten Besonderes entdeckt

Chris Junk (links) und Grit Martinez im Historischen Laubengarten der Kleingartenanlage Einheit am Großen Teich in Altenburg.

Altenburg. Grit Martinez blickt am 14. Juli über die Zäune von Kleingärten in Altenburg.

Am Mittwoch, 14. Juli, 19 Uhr, spricht Grit Martinez im Agnesgarten des Residenzschlosses Altenburg über Altenburger Kleingärten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Anbau-, Erholungs- und Kommunikationsorte.

Hinter vielen Zäunen in Altenburgs Gartenanlagen finden sich verborgene Gartendenkmale, die bei näherer Betrachtung nicht nur faszinierende Geschichten vom Gärtnern in früheren Zeiten preisgeben, sondern auch Blickfänge, Kommunikations- und Mitmachorte für die Gegenwart und Zukunft sein können.

Mit Blick darauf hält Martinez einen Vortrag über „Die Gartenstadt Altenburg: Besonderes aus den kleinen Gärten unserer Stadt“. Die gebürtige Altenburgerin Grit Martinez ist als Wissenschaftlerin am Ecologic Institut tätig, ein Umweltinstitut in Berlin. Sie ist zudem außerordentliche Forschungsprofessorin für Anthropologie an der University Maryland in den USA.

Forschung seit zwei Jahrzehnten

Seit mehr als 20 Jahren forscht sie zur sozialen Konstruktion nachhaltiger Lebensweisen und beleuchtet aus umwelthistorischer Sicht Einstellungen, Motivationen und Veränderungspotenziale im Leben der Menschen in und mit der Natur und in ihrer Beziehung zur umgebenden Umwelt.

Seit 2014 unterhält sie einen kleinen Garten in Altenburg und befasst sich mit nachhaltigen Stadtentwicklungsideen für Altenburg. Zudem ist sie Mitbegründerin der Initiative „Historischer Laubengarten“ in Altenburg. Umso mehr freut sich die Referentin darauf, Interessierten im Rahmen der Ausstellung sowohl ihr Projekt vorzustellen als auch die historischen Zusammenhänge zu beleuchten.

Die Veranstaltung findet bei Wein und Erfrischungsgetränken im Agnesgarten des Residenzschlosses statt. Um Anmeldung wird gebeten. Der Vortrag findet begleitend zu den beiden Ausstellungen „Gärten vor der Linse – Die Gartenstadt Altenburg“ und „Gartenlust und Parklandschaft – Die Geschichte des Altenburger Schlossparks“ im Residenzschloss Altenburg im Rahmen der Ausstellungsserie „Grünes im Quadrat“ statt.

Die Teilnahme ist nur mit Angabe der persönlichen Kontaktdaten möglich, deshalb bitte etwas früher vor Ort sein. Anmeldung per E-Mail an a.oswald@residenzschloss-altenburg.de oder Telefon 03447/51 27 18. Pro Person werden drei Euro Eintritt verlangt.