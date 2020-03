Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Kleintransporter eingebrochen und Werkzeug gestohlen

Unbekannte Täter schlugen zwischen 5. und 6. März in der Schwanefelder Straße an einem Kleintransporter die Heckscheibe ein und öffneten die Tür. Aus dem Innenraum wurde ein Werkzeugkoffer mit Spezialwerkzeug für Klimaanlagenentwendet. Zudem wurde unter anderem ein orangener Plastikkoffer mit Akkuschrauber, Ladegerät und zwei Akkus sowie mehrere Bohrer, Bits und Schraubenentwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt 6000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

In Meerane ist am in einen weiteren Kleintransporter, diesmal in der Ziegelstraße, eingebrochen worden, wie am 6. März bekannt wurde. Unbekannte brachen die Heckklappe eines VW Crafter auf und entwendeten Werkzeug im Wert von 500 Euro. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03763/6 40. Wer hat jemand gesehen, der mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden könnten?