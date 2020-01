In Nöbdenitz fliegen Tannenbäume durch die Luft

der Ortsverschönerungsverein Nöbdenitz veranstaltet am Sonntag, 12. Januar, das traditionelle Schneeverbrennen. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 13.30 bis gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz am Sportlerheim in Nöbdenitz statt. Beim Tannenbaumweitwurf werden auch in diesem Jahr die Besten ermittelt. Nicht mehr benötigte Tannenbäume werden an Sammelpunkten von den Vereinsmitgliedern eingesammelt und können natürlich auch mitgebracht werden. Die Bäume werden dann verbrannt.