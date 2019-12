In Ponitz sollen neue Eigenheimstandorte entstehen

Häuslebauer zieht es nach Ponitz. „Die Nachfrage an Eigenheimstandorten ist sehr groß“, freut sich Bürgermeister Marcel Greunke (CDU).

Die Gemeinde reagiert nun darauf und will neue Flächen schaffen, auf denen Häuser gebaut werden können. Acht Standorte sollen auf dem Areal der Gartenanlage Pleißengrund entstehen. Den Weg dafür hat der Gemeinderat jetzt frei gemacht.

Für acht Baugrundstücke gibt es bereits Interessenten

Damit sei nicht nur den potenziellen Bauherren, sondern auch der Gartenanlage gedient. Denn dort gibt es Probleme, die Parzellen voll zu bekommen. Da die Fläche der Gemeinde gehört, hat man sich jetzt entschieden, einen Teil davon künftig anders zu nutzen. Die Gartenanlage bleibt also erhalten, wird nur kleiner.

Acht neue Baugrundstücke sollen an Bahnhofstraße und Siedlungsweg geschaffen werden. Laut Greunke gebe es auch schon acht Interessierte für die Flächen. Notarverträge seien aber noch nicht unterschrieben. Das Gemeindeoberhaupt rechnet damit, dass die Formalitäten etwa anderthalb Jahre dauern werden. In der Zeit, so die Hoffnung, sollen schon Vermessungen durchgeführt und die Grundstücke verkauft werden. „Ich gehe davon aus, dass 2021 die Bauanträge gestellt werden können“, sagt Marcel Greunke.

Am Siedlungsweg, der bereits erschlossen ist, müsste die Gemeinde noch einen Wendehammer bauen. In der Bahnhofstraße stehen 2021 eine Baumaßnahme an, die gemeinsam mit dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land durchgeführt wird. „Dann könnten die Grundstücke problemlos gleich mit angeschlossen werden“, so der Bürgermeister.

Weitere Flächen sollen in der Gößnitzer Straße entstehen

Die Gemeinde hat bereits begonnen, erste Gartenlauben abzureißen. Geplant ist, eine schöne Zufahrt zum Sportplatz zu schaffen. Greunke verspricht, dass die Gartenanlage auch in Zukunft von beiden Seiten zugänglich sein wird.

Weitere Baugrundstücke sollen in der Gößnitzer Straße geschaffen werden. Sieben Flächen könnten es dort werden, zwei Bauherren hätten dafür schon relativ fest zugesagt.