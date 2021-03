In dieser Woche können Eltern im Altenburger Land ihre Kinder, die jetzt in Klasse 4 lernen, für die Regelschule anmelden.

In Regelschulen im Altenburger Land in dieser Woche anmelden

Die Schulanmeldung für die zukünftigen 5. Klassen an Regelschulen findet in dieser Woche statt. Schüler der jetzigen 4. Klassen sind durch ihre Eltern in diesem Zeitraum an der Regelschule ihres Schulbezirks anzumelden.

Bei Bestehen eines gemeinsamen Schulbezirks wählen die Eltern mit jeweils einem Erst- und Zweitwunsch die Schule, an der ihr Kind unterrichtet werden soll. Die Anmeldung wird an der Erstwunschschule abgegeben. Über die Aufnahme des Schülers entscheidet der Schulleiter im Rahmen der Aufnahmekapazität der Schule.

Wieratalschule Langenleuba-Niederhain, Gartenstraße 15, 04618 Langenleuba-Niederhain, Telefon 034497/783 14, E-Mail: rs-niederhain@gmx.de;

Schulbezirk: Beiern, Boderitz, Buscha, Dippelsdorf, Ehrenhain, Engertsdorf, Flemmingen, Frohnsdorf, Garbisdorf, Garbus, Gähsnitz, Göpfersdorf, Hauersdorf, Heiersdorf bei Ehrenhain, Heiersdorf bei Engertsdorf, Jückelberg, Klausa, Kotteritz, Kraschwitz, Langenleuba-Niederhain, Lohma bei Langenleuba-Niederhain, Münsa, Neuenmörbitz, Niederarnsdorf, Niederleupten, Nirkendorf, Nobitz, Oberarnsdorf, Oberleupten, Priefel, Thomas-Müntzer-Siedlung, Schömbach, Uhlmannsdorf, Wiesebach, Wilchwitz, Wolperndorf, Ziegelheim, Zschernichen; Kontaktlose Anmeldung: direkte Weiterleitung der Anmeldebögen von den Grundschulen Langenleuba-Niederhain und Nobitz an die Regelschule Langenleuba-Niederhain;

Eine persönliche Anmeldung ist nach einer telefonischen Terminabsprache möglich.

Regelschule Lucka, Straße der Bauarbeiter 1a, 04613 Lucka, Telefon 034492/2 22 39, E-Mail: regelschule@schule-lucka.de.

Gemeinsamer Schulbezirk der Regelschulen Lucka und Meuselwitz: Altpoderschau, Bosengröba, Breitenhain, Brossen, Bünauroda, Falkenhain, Gröba, Heukendorf, Kriebitzsch, Kriebitzsch Altenburger Straße 6 – 35 a, Lucka, Meuselwitz, Mumsdorf, Neupoderschau, Neubraunshain, Pflichtendorf, Prößdorf, Ruppersdorf, Schnauderhainichen, Waltersdorf, Wintersdorf, Zipsendorf.

Termine der Anmeldung: 10. März, 7.30 bis 13 Uhr, 12. März, 7.30 bis 13 Uhr. Weitere Terminvereinbarungen innerhalb des Anmeldezeitraumes sind möglich.

Keine Zusatzbeförderung

Die Verschmelzung der Schulbezirke für die Regelschulen Lucka und Meuselwitz wird nicht mit einer veränderten oder geänderten Schülerbeförderung verbunden sein.

Der vorhandene öffentliche Personennahverkehr sowie Linienfahrten werden, sofern Schüler zur Beförderung angezeigt sind, beibehalten. Neue und zusätzliche Individualbeförderungen sowie die erweiterte Ausgabe oder Kostenübernahme von Fahrausweisen auf Grund eines Schulwechsels oder des Besuchs einer weiter entfernten Regelschule sind ausgeschlossen.

Regelschule Geschwister Scholl Meuselwitz, Geschwister-Scholl-Straße 9 - 10, 04610 Meuselwitz, Telefon 03448/35 64, E-Mail: rsm.scholl@freenet.de.

Insobeum Rositz, Karl-Marx-Straße 1 a 04617 Rositz, Telefon 034498/2 23 68, E-Mail: sekretariat@schule-rositz.de.

Schulbezirk: Fichtenhainichen, Gorma, Krebitzschen, Kröbern, Molbitz, Monstab, Oberlödla, Rödigen, Rositz, Schelditz, Schlauditz, Unterlödla, Wieseberg, Wiesenmühle, Zechau.

Vereinbarung des Anmeldetermins telefonisch oder per E-Mail, Zeitrahmen: Dienstag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag, 15 bis 16 Uhr.

Regelschule Treben, Kirchhof 504617 TrebenTel: 034343 51-916E-Mail: sekretariat@schule-treben.deSchulbezirk: Bocka, Borgishain, Fockendorf, Gerstenberg, Haselbach, Lehma, Pahna, Pähnitz, Plottendorf, Pöppchen, Pöschwitz, Primmelwitz, Remsa, Schelchwitz, Serbitz, Siedlung Am Schafteich, Trebanz, Treben, Windischleuba, Zschaschelwitz.

Termine der Anmeldung: 9. März, 7 bis 14 Uhr, 11. März, 7 bis 14 Uhr. Weitere Terminvereinbarungen sind möglich, ebenso eine postalische Abgabe über den Briefkasten der Schule.