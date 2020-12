Schmölln. Die Buchhändlerin Kristin Mielke liefert die Bestellungen selbst an Heiligabend noch aus.

In Schmölln bringt nicht nur der Paketdienst Bücher

Wissenshungrige sind bei ihr an der richtigen Adresse: Kristin Mielke arbeitet auch im zweiten Lockdown weiter, so gut es eben möglich ist. Die Inhaberin der Buchhandlung Goerke in Schmölln darf zwar ihre Ladentür nicht für ihre Kunden öffnen, doch Bestellungen, Abholservice und Lieferung handhabt sie wie schon im Frühjahr. „Ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt liefern dürfen. Das war ja anfangs auch nicht klar“, sagt sie.