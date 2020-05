Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Schmölln der Kriegsopfer gedacht

Am 8. Mai 2020 jährte sich der Tag der Befreiung zum 75. Mal. Dieser 8. Mai steht wie kein anderer Tag für die Befreiung der europäischen Völker vom NS-Regime und die schrecklichen Verbrechen an der Menschheit, die die Deutschen und ihre Verbündeten in seinem Namen verübten. Einige Schmöllner gedachten dieses denkwürdigen Tages vor 75 Jahren. „Denn es darf kein Ende der Erinnerung geben“, so Klaus Hübschmann (Linke), 2. Beigeordneter der Stadt.