In Schmölln seinen Traum erfüllt

Schmölln. Agron Jashari hat bei Reifen Schulze eine Chance bekommen, die er bestens genutzt hat.

Vor wenigen Jahren hätte Agron Jashari noch nicht davon zu träumen gewagt, einmal eine Urkunde als Bundessieger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in den Händen zu halten. Der 26-Jährige wurde im vergangenen Jahr II. Bundessieger im Beruf des Mechanikers für Reifen- und Vulkanisationstechnik. Coronabedingt erst jetzt konnte er ebenso wie sein Ausbildungsbetrieb, der Premio Reifen + Autoservice Reifen Schulze in Schmölln, die Urkunde in Empfang nehmen.

Vom Einsatz begeistert

Bis zu diesem Erfolg war es für Agron Jashari kein leichter Weg. Er kam im Jahr 2015 aus dem Kosovo nach Deutschland. Im Jahr 2016 drohte ihm die Abschiebung. Dennoch holte er erfolgreich den Abschluss der 9. Klasse nach und absolvierte im Mai 2017 ein vierwöchiges Praktikum bei Reifen Schulze. „Ich bin über einen Freund auf den Betrieb aufmerksam geworden“, so Agron, der in seiner Heimat eine Lehre in der Telekommunikationstechnik absolviert hatte.

Aber sein Traum war es schon immer, mit Autos zu arbeiten. Firmenchef Carsten Schulz war von seinem Einsatz begeistert und bot ihm eine Ausbildung an. Für den jungen Mann ein Glücksfall. So erhielt er, auch mit Unterstützung durch die Handwerkskammer, eine Ausbildungsduldung für die dreijährige Lehre zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik.

„Die drei Jahre waren nicht einfach“, gibt Agron unumwunden zu. Die Frage, ob er die Schule schafft, die Probleme rund um das Bleiberecht und dann die Coronazeit – all das ließ ihn jedoch nicht verzweifeln. Vielmehr zeigte Agron Jashari, dass er unbedingt genau diesen Beruf erlernen wollte und ging mit großem Ehrgeiz an die Aufgaben. Das hat sich am Ende bezahlt gemacht, wie der Bundessieg beim Leistungswettbewerb zeigt“, freut sich sein Chef und Ausbilder über den Erfolg.

Arbeitsvertrag angeboten

Für Carsten Schulz war es selbstverständlich, dass er ihm im vergangenen Jahr im Anschluss an die Ausbildung gleich einen Arbeitsvertrag anbot. Damit hat er nun auch einen Arbeitstitel für die kommenden zwei Jahre. „Agron ist wirklich ein Rohdiamant“, schwärmt Schulz. „Wir sind froh, ihn in unserem Team zu haben.“ Schließlich sei es nicht leicht, in diesem Beruf Nachwuchs zu finden.

Das 1990 in Schmölln als Vulkaniseurbetrieb gegründete Handwerksunternehmen war zwischenzeitlich Mitsubishi-Vertragswerkstatt und ist heute Ansprechpartner als Autoservice für alle Marken und Fachbetrieb für alle Fragen rund um die richtigen Reifen – egal ob Schubkarre, Pkw, Lkw oder Baumaschine.

Mit Agron Jashari haben seit 1990 sieben Mechaniker für Reifen und Vulkanisationstechnik erfolgreich ihre Ausbildung absolviert. Ein neuer Azubi startet im September seine Lehre zum Kfz-Mechatroniker in dem Acht-Mann-Betrieb.

Agron Jashari jedenfalls ist angekommen in seine neuen Leben. „Die Arbeit ist toll und irgendwann möchte ich gerne noch den Meisterbrief in den Händen halten“, hat er klare Ziele. Und auch privat ist er glücklich. Im Sommer ist die Hochzeit mit seiner Verlobten geplant, die immer noch im Kosovo lebt. „Mein Traum ist es, dass ich hier in Deutschland noch viele Jahre mit meiner Frau und Familie leben und arbeiten kann.“ Auch Dank des Vertrauens von Carsten Schulz in das Können von Agron ist er diesem Traum ein gutes Stück näher gekommen.