In Schmölln und Landkreis seit November 95 Verstöße gemeldet

Die Bilder häuften sich vor allem an den Weihnachtsfeiertagen und rund um Silvester: Viele Menschen tummelten sich in Skigebieten, beispielsweise am sächsischen Fichtelberg. Draußen an der Natur kann die Gefahr um Corona schnell vergessen werden. Gerade in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit haben es wohl einige zu locker mit den Schutzmaßnahmen genommen. Im Altenburger Land sind diverse Anzeigen geahndet werden.

Bisher 26 Bußgeldbescheide erlassen

Eine Anfrage beim Altenburger Landratsamt ergibt, dass allein im Zeitraum vom 01. November bis zum 31. Dezember 2020 bei der Zentralen Bußgeldstelle des Landkreises insgesamt 95 Anzeigen wegen Verstoßes des Infektionsschutzgesetzes eingegangen seien. Bisher wären von diesen 26 Bußgeldbescheide erlassen worden. In weiteren 15 Fällen sei das Verfahren eingestellt worden. Dennoch befänden sich 54 Verfahren derzeit noch im Anhörungsverfahren beziehungsweise in laufender Bearbeitung.

Ausgangssperre missachtet

Bei den 95 Anzeigen handelt es sich um Verstöße unterschiedlichster Art. Demnach wurde gegen die Ausgangssperre und gegen den Aufenthalt im öffentlichen Raum verstoßen. Weiterhin seien die Maskenpflicht, die Quarantäneanordnung sowie das Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit missachtet worden. Besonders häufig habe der Verstoß gegen die Ausgangssperre sowie gegen den Aufenthalt im öffentlichen Raum angezeigt werden müssen.