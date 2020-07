In Schmölln wird wieder randaliert

Schmölln. Vandalismus und laute Partynächte am Brauereiteich, im Lohsenwald und auf dem Spielplatz in der Naumann-Straße. Die Verursacher sind zumeist nicht strafmündig. Städtische Ordnungsbehörde tut was sie kann, doch das Problem bleibt. Kritik an der Zusammenarbeit mit der hiesigen Polizei